Yunnan, China (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, junto con su esposa, Ngo Phuong Ly, y una delegación vietnamita de alto nivel, visitó hoy la antigua residencia del Presidente Ho Chi Minh en la ciudad de Kunming en la provincia china de Yunnan.



La visita formó parte del viaje del líder vietnamita a China con motivo de la 33.ª Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de diversas actividades bilaterales.



En este lugar histórico, la delegación vietnamita depositó flores y conoció más sobre las actividades revolucionarias del Presidente Ho Chi Minh en Kunming a través de objetos, fotografías y documentos históricos cuidadosamente conservados, que rememoran su estancia y labor en dicha ciudad.



Además de los objetos relacionados con su vida cotidiana, el lugar exhibe numerosas fotografías y documentos que reflejan sus estrechos vínculos con los líderes del Partido y del Estado chinos, así como con el pueblo de China. Aquí también se conservan registros de sus actividades revolucionarias, visitas y sesiones de trabajo en el país.



La antigua residencia, situada en los números 89-91 de la calle Hua Shan Nan es el lugar donde el Presidente Ho Chi Minh vivió y trabajó durante sus actividades revolucionarias en la provincia de Yunnan. El inmueble ocupa una posición destacada y especial dentro de la zona de conservación del distrito histórico, cultural y comercial de la ciudad.



En 2019, el sitio fue reconocido como lugar de conservación de reliquias históricas a nivel provincial.



En 2022, las autoridades de Yunnan llevaron a cabo labores de restauración y reabrieron la Casa Conmemorativa del Presidente Ho Chi Minh en Kunming. El lugar abrió sus puertas al público de forma gratuita el 25 de marzo de 2023.



Desde entonces, ha recibido a decenas de miles de visitantes, incluidas numerosas delegaciones de líderes, funcionarios y ciudadanos vietnamitas, quienes han acudido al lugar para rendir homenaje y depositar flores.



En el libro de visitas, To Lam expresó su profunda emoción al visitar el lugar donde residió el Presidente Ho Chi Minh en Kunming, describiéndolo como un sitio que preserva los recuerdos de una etapa fundamental en su trayectoria revolucionaria. Esta reliquia histórica constituye un testimonio vívido de los vínculos estrechos y duraderos entre los Partidos, los Estados y los pueblos de Vietnam y China, señaló.



El máximo dirigente vietnamita expresó asimismo su sincero agradecimiento al Partido, al Estado y al pueblo de China, en particular a la organización del Partido, a las autoridades y al pueblo de la provincia de Yunnan, por el cuidado, la restauración y la preservación de este valioso sitio histórico./.

VNA