Shenzhen, China (VNA) - Nguyen Duy Ngoc, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Organización, participó el 18 de noviembre en un seminario sobre formación de talentos y gestión pública en la Universidad de Shenzhen, en China.



La actividad se celebró en el marco de la visita de trabajo del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a China para asistir a la 33.ª Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y realizar actividades bilaterales.



Por la parte vietnamita asistieron, entre otros, Hoang Minh Son, miembro del Comité Central del Partido y ministro de Educación y Formación, y Nguyen Viet Dung, cónsul general de Vietnam en Guangzhou. La delegación china contó con la presencia de He Wei, embajador de China en Vietnam, y de la profesora Tao Yitao, directora del Instituto de Estudios de la Franja y la Ruta de la Universidad de Shenzhen, además de académicos y expertos de varias universidades.



Al inaugurar el seminario, Tao Yitao destacó los logros de Vietnam tras 40 años de Doi Moi (Renovación) y señaló que los procesos de reforma y apertura de China y de Renovación de Vietnam comparten puntos en común, entre ellos el firme liderazgo del Partido. También subrayó que el talento constituye un motor fundamental de la modernización y expresó la disposición de la Universidad de Shenzhen a seguir fortaleciendo los intercambios académicos con Vietnam.



En su intervención, Nguyen Duy Ngoc presentó cuatro ámbitos de interés para Vietnam: los modelos de cooperación entre gobiernos locales y universidades para establecer centros de formación de posgrado; la coordinación entre autoridades, centros académicos y empresas en formación, investigación e innovación; las políticas de atracción de talento internacional y desarrollo de profesionales altamente cualificados; y el aprovechamiento de los expertos en la formación y la gestión de la función pública.



El dirigente vietnamita expresó su confianza en que la experiencia de la Universidad de Shenzhen aporte referencias útiles para perfeccionar las políticas de desarrollo de recursos humanos cualificados y talento nacional.



Durante el seminario, los expertos chinos compartieron experiencias sobre la atracción de universidades de prestigio a Shenzhen, la captación de talento internacional, la cooperación entre universidades y empresas para formar profesionales en alta tecnología y vehículos de nuevas energías, así como la formación de talentos en la era de la inteligencia artificial y de personal cualificado para el sector público.



Por su parte, el ministro Hoang Minh Son destacó el papel de las universidades en la formación y el aprovechamiento del talento, y manifestó el interés de Vietnam en intercambiar experiencias sobre el desarrollo de equipos profesionales y los mecanismos de evaluación y remuneración vinculados a los puestos y resultados laborales.



También propuso ampliar la cooperación entre las universidades de ambos países mediante el modelo Estado-universidad-empresa, con énfasis en el intercambio de docentes y estudiantes, los programas conjuntos y la investigación aplicada.



El embajador He Wei expresó su disposición a actuar como puente para promover la cooperación bilateral en educación y formación.



Al clausurar el seminario, Nguyen Duy Ngoc señaló que la formación y capacitación de cuadros deben vincularse estrechamente con su selección, planificación, rotación, nombramiento y asignación, de acuerdo con las exigencias de cada puesto y ámbito de trabajo.



Asimismo, propuso establecer una red de cooperación entre la Universidad de Shenzhen, los demás centros participantes y los organismos de formación de Vietnam, con el apoyo de la Embajada de China en Vietnam y el Consulado General de Vietnam en Guangzhou. Planteó elaborar conjuntamente programas y equipos docentes y científicos para organizar cursos de formación en ambos países, tanto presenciales como en línea.



El dirigente afirmó que la cooperación en educación y formación cuenta con el respaldo de los máximos dirigentes de ambos partidos y países, y que las resoluciones aprobadas por Vietnam sobre educación, formación y desarrollo del talento ofrecen nuevas condiciones para ampliar estos vínculos.



Reafirmó la disposición de Vietnam a compartir experiencias y logros de su desarrollo nacional, y propuso que la Universidad de Shenzhen y los organismos pertinentes estudien las propuestas formuladas durante el seminario para concretar nuevas actividades de intercambio y cooperación./.

VNA