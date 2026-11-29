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Huoi Puoc refuerza protección de frontera con participación de la población
El puesto de guardia fronteriza de Huoi Puoc, en la provincia de Dien Bien, refuerza la gestión y protección de la frontera terrestre entre Vietnam y Laos mediante patrullas periódicas y una estrecha coordinación con la población local, contribuyendo así a consolidar la defensa fronteriza y preservar la soberanía nacional.
Emotivo documental sobre periodista argentino desaparecido durante la guerra en Vietnam
El documental Un precio que tenemos que pagar, del argentino Ricardo Preve, conmueve al público del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata al reconstruir la desaparición del periodista Ignacio Ezcurra en Vietnam en 1968 y reivindicar el periodismo, la verdad y la paz.
Las artes marciales tradicionales, un nuevo puente entre Vietnam y el mundo
Las artes marciales tradicionales no solo contribuyen a mejorar la salud, sino que también se han convertido en un nuevo puente cultural entre Vietnam y el mundo.
Ciudad Ho Chi Minh narra su historia cultural a través del arte de la luz
En el entorno arquitectónico habitual del centro de Ciudad Ho Chi Minh, la tecnología de proyección 3D mapping abre un recorrido visual por los símbolos tradicionales, la memoria urbana y la imagen de una metrópolis dinámica y moderna.
Mar de nubes impulsa el turismo en Dien Bien
Cada año, entre octubre y diciembre, un mar de nubes cubre el paso de Tang Quai y el valle de Muong Ang, en la provincia noroccidental de Dien Bien, y atrae a miles de visitantes. La localidad busca aprovechar este atractivo natural y sus más de 2.100 hectáreas de cafetales para desarrollar el turismo agroecológico y generar medios de vida sostenibles.
Actualidad: Vietnam entre los 10 países con mayor velocidad de Internet
Vietnam ocupa el octavo puesto mundial en velocidad de descarga móvil, con 230,31 megabits por segundo, por delante de Estados Unidos y China.
“Bach Hoa Bo Hanh”: despliegue de colores de los trajes tradicionales vietnamitas en Hanoi
La novena edición del desfile “Bach Hoa Bo Hanh” reunió a unas 800 personas vestidas con trajes tradicionales en un recorrido lleno de color por el lago Hoan Kiem y el casco antiguo de Hanoi.
Descuento del 50% en entradas a sitios patrimoniales para pasajeros de trenes turísticos
Desde noviembre de 2026, los pasajeros de los trenes turísticos Hue-Da Nang y Hue-Phong Nha podrán disfrutar de un descuento del 50% en las entradas a cinco sitios patrimoniales del Complejo de Monumentos de Hue, durante siete días consecutivos desde la fecha del viaje. El beneficio se aplica a turistas nacionales y extranjeros con boletos válidos, impresos o electrónicos, para ambos servicios ferroviarios.
Máximo dirigente vietnamita aboga por cultivar una cultura basada en la responsabilidad, compasión y consagración
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, hizo un llamamiento a todo el Partido, el pueblo y las fuerzas armadas, así como a los vietnamitas dentro y fuera del país, para que cultiven la cultura nacional con responsabilidad, compasión y un firme compromiso con el desarrollo del país.
El maíz tostado en arena, un sabor tradicional de Quang Tri
En Bac Gianh, provincia centrovietnamita de Quang Tri, el maíz tostado en arena es un aperitivo tradicional que ha deleitado a generaciones con su sabor característico.
El banh mi vietnamita conquista un lugar en la diversidad cultural de Canadá
En la tienda Pickle & Proof en Toronto, Canadá, la masa se fermenta y hornea en el propio establecimiento, mientras que las verduras se encurten y preparan artesanalmente.
Día de la Cultura Vietnamita honra valores nacionales
El 24 de noviembre de 2026 marca un hito histórico al contar, por primera vez, el pueblo vietnamita con un día festivo oficial que no está vinculado a victorias históricas, a la Fiesta Nacional ni al Año Nuevo Lunar, sino dedicado únicamente a la cultura. Desde hace varios meses, se han preparado una serie de actividades culturales y festivales para ofrecer espacios de entretenimiento a los habitantes de todo el país con motivo de esta jornada especial.
Día de la Cultura de Vietnam: identidad cultural y unidad nacional en la nueva era
El 24 de noviembre de 2026 se celebra por primera vez en todo Vietnam el Día de la Cultura, un hito en la promoción de los valores culturales nacionales. La fecha reafirma el orgullo por la identidad vietnamita y el compromiso de preservar y transmitir las tradiciones, así como de fortalecer la gran unidad nacional. En la nueva era, la cultura une a las comunidades e inspira la contribución al desarrollo del país.
Siete productos de exportación de Vietnam superan los 15 mil millones de dólares
Siete grupos de productos registraron en los primeros 10 meses del año un valor de exportación superior a los 15 mil millones de dólares cada uno, lo que refleja el peso de estos sectores en las ventas de Vietnam al mercado internacional.
Una singular técnica de pesca durante la temporada de crecidas en Can Tho
Cuando las aguas de la crecida inundan los campos del delta del Mekong, los habitantes de muchas zonas rurales de Can Tho comienzan la temporada de faena utilizando herramientas de pesca tradicionales. Entre ellas destaca la pesca con el côn, una técnica singular que requiere destreza, experiencia y esfuerzo por parte de los trabajadores.
Vietnam celebrará por primera vez el Día de la Cultura en todo el país
El Día de la Cultura de Vietnam de 2026 se celebrará por primera vez en todo el país, coincidiendo con el Festival de la Gran Unidad Nacional y las actividades conmemorativas del 80.º aniversario de la primera Conferencia Nacional de Cultura (24/11/1946-2026).
Encanto del Parque Nacional Cat Tien en el sur Vietnam
El Parque Nacional Cat Tien busca consolidarse como un destino turístico atractivo, con el objetivo de coadyuvar al desarrollo de la economía verde y al fortalecimiento de la imagen turística de la ciudad survietnamita de Dong Nai.
Inversión total de Vietnam en el extranjero alcanza 3,41 mil millones de dólares
La inversión total de Vietnam en el extranjero alcanzó 3,41 mil millones de dólares en los primeros diez meses de 2026, una cifra 3,1 veces superior a la registrada en el mismo período del año anterior.
Atardecer sereno y mágico sobre el río Huong, en la antigua capital imperial de Hue
En los días soleados, al ocultarse el sol tras las montañas del oeste, el río Huong (Perfume) ofrece un atardecer de gran belleza, con tonalidades naranjas, rosadas y violetas que se reflejan sobre sus aguas tranquilas. Este paisaje, lleno de encanto y poesía, atrae a numerosos visitantes, especialmente jóvenes, que acuden para disfrutar del espectáculo y fotografiarlo.
Inversión extranjera en Vietnam alcanza en los primeros diez meses de 2026 su nivel más alto desde 2009
Según datos de la Oficina General de Estadística (Ministerio de Finanzas), hasta el 31 de octubre de 2026, el capital total de inversión extranjera registrado en Vietnam, que incluye nuevas inversiones, ampliaciones de capital y aportaciones de capital y adquisiciones de acciones por parte de inversores extranjeros, ascendió a 54.850 millones de dólares, un 74% más que en el mismo período de 2025, el nivel más alto desde 2009.