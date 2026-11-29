El 24 de noviembre de 2026 se celebra por primera vez en todo Vietnam el Día de la Cultura, un hito en la promoción de los valores culturales nacionales. La fecha reafirma el orgullo por la identidad vietnamita y el compromiso de preservar y transmitir las tradiciones, así como de fortalecer la gran unidad nacional. En la nueva era, la cultura une a las comunidades e inspira la contribución al desarrollo del país.