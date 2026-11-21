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Autoriza Vietnam importación de plantas con cepellón a través de 19 pasos fronterizos
Vietnam autoriza 19 pasos fronterizos internacionales para la importación de plantas con cepellón y refuerza los controles fitosanitarios para prevenir plagas y especies invasoras.
Lang Son da luz verde a dos parques eólicos y un proyecto urbanístico del Grupo T&T
El Grupo T&T desarrollará dos parques eólicos de 140 MW y un proyecto urbanístico para ampliar la ciudad de Lang Son.
Vietnam y China impulsan cooperación ferroviaria como eje estratégico
Convertir la cooperación ferroviaria en un nuevo eje estratégico de las relaciones bilaterales fue el mensaje destacado por el ministro de Construcción, Tran Hong Minh, en el Foro de Conectividad Estratégica para el Desarrollo de Vietnam y el Suroeste de China, celebrado esta mañana en la ciudad de Kunming, provincia china de Yunnan.
Vietnam, un destino prometedor para empresas tecnológicas rusas
Empresas rusas exploran nuevas oportunidades de inversión y cooperación tecnológica en Vietnam, con proyectos en seguridad, ciudades inteligentes, satélites y producción de alto valor añadido.
Creatividad vietnamita deja su huella en la feria DesignInspire 2026 de Hong Kong (China)
La Asociación de Muebles de Vietnam (VNIA) participa del 18 al 21 de noviembre, con un espacio expositivo que reúne a 18 empresas representativas del sector, en la Exposición Internacional de Creatividad y Diseño DesignInspire 2026, que se celebra en Hong Kong (China).
Vietnam: Shopee y TikTok Shop se disputan el liderazgo del comercio electrónico
El comercio electrónico de Vietnam mantiene un fuerte crecimiento y podría alcanzar un volumen bruto de mercancías (GMV) de 32 mil millones de dólares en 2026. Sin embargo, la competencia entre Shopee y TikTok Shop se intensifica y obliga a las empresas a priorizar la rentabilidad, la calidad de los productos y la confianza de los consumidores.
Standard Chartered prevé movilizar 200 millones de dólares en financiación verde en Vietnam
Standard Chartered Vietnam explora financiación de hasta 200 millones de dólares para impulsar proyectos sostenibles, producción verde y transición energética de Dai Dung y Stavian.
Argentina - Vietnam: oportunidades de cooperación en sector alimentario
Argentina Alimenta reunió a más de 300 empresas y abrió nuevas oportunidades comerciales entre Argentina y Vietnam en el sector agroalimentario.
Vietnam y Corea del Sur impulsan cooperación en la industria cinematográfica
Vietnam y Corea del Sur impulsan la cooperación cinematográfica mediante coproducciones, formación de profesionales, intercambio tecnológico y expansión de los mercados internacionales.
Centro Financiero Internacional de Vietnam aspira a convertirse en puerta de entrada de flujos de capital
El Centro Financiero Internacional de Ciudad Ho Chi Minh busca conectar el capital internacional con las oportunidades de inversión en Vietnam mediante alianzas estratégicas, productos financieros innovadores y cooperación con Singapur.
Ciudad de Hai Phong abre sus puertas a los inversores chinos
Hai Phong prioriza la atracción de inversiones chinas en tecnologías avanzadas, semiconductores, inteligencia artificial y electrónica para impulsar su crecimiento económico y desarrollar un ecosistema industrial sostenible.
Consumidores vietnamitas con el mayor optimismo dentro de la ASEAN
Vietnam obtiene 63 puntos en el índice de sentimiento de consumidores de la ASEAN, aunque aumentan las preocupaciones por el costo de vida y la economía.
Vietnam y el Banco de China buscan ampliar la cooperación financiera
El minstro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, y el presidente del Consejo de Administración del Banco de China, Ge Haijiao, sostuvieron un encuentro para debatir medidas destinadas a fortalecer aún más la cooperación entre las dos partes.
Vietnam refuerza vínculos comerciales en Exposición Internacional de Hoteles y Alimentos de Macao (China)
Vietnam participa en la Exposición Internacional AHSE 2026 en Macao para promocionar sus productos agrícolas y gastronómicos, impulsar las exportaciones y ampliar las oportunidades de cooperación comercial con China.
Anuncian los 100 mejores lugares de trabajo de Vietnam en 2026
La clasificación de VCCI y Anphabe, basada en 72.000 opiniones de trabajadores, destaca el atractivo laboral y los desafíos de la IA.
An Giang refuerza el control portuario de embarcaciones pesqueras para frenar la pesca ilegal
La provincia vietnamita de An Giang refuerza la vigilancia portuaria, el patrullaje marítimo y la trazabilidad electrónica para frenar la pesca ilegal (IUU).
Vietnam y FMI acuerdan profundizar cooperación económica y financiera
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, destacan la resiliencia económica de Vietnam y abordan la cooperación para impulsar un crecimiento sostenible.
Vietnam y Hong Kong (China) acuerdan ampliar cooperación económica y financiera
Vietnam y Hong Kong (China) acuerdan ampliar los vínculos económicos, financieros y comerciales, con prioridad en semiconductores, IA y energías limpias.
Destinan 1,75 millones de euros para impulsar producción circular de café arábica en Son La
El proyecto CAFE-CIRCLE, financiado por la UE con 1,75 millones de euros, promoverá tecnologías limpias y el aprovechamiento de residuos del café.
Vietnam y China impulsan cooperación financiera
El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, mantuvo una reunión de trabajo en Shenzhen, China, con Liao Lin, presidente del Consejo de Administración del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), para debatir la cooperación en materia de movilización de capitales, financiación de proyectos y conectividad financiera entre ambos países.