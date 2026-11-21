Según datos de la Oficina General de Estadística (Ministerio de Finanzas), hasta el 31 de octubre de 2026, el capital total de inversión extranjera registrado en Vietnam, que incluye nuevas inversiones, ampliaciones de capital y aportaciones de capital y adquisiciones de acciones por parte de inversores extranjeros, ascendió a 54.850 millones de dólares, un 74% más que en el mismo período de 2025, el nivel más alto desde 2009.