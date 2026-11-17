Quang Ninh, Vietnam (VNA)- El Comité del Partido Comunista de Vietnam en Quang Ninh ha aprobado dos proyectos piloto para desarrollar modelos de “hospital socialista” en el Hospital Vietnam-Suecia de Uong Bi y de “escuela socialista” en tres centros educativos de la ciudad durante el período 2026-2030.

El modelo de “hospital socialista” se basa en ocho principios: servir al pueblo, garantizar la equidad en el acceso y disfrute de los servicios, promoción de la soberanía popular, poner a las personas en el centro, priorizar la calidad y la seguridad, gestionar los recursos públicos de forma transparente y eficiente, impulsar el desarrollo mediante la ciencia, la tecnología y una gestión moderna, y asumir la responsabilidad con la comunidad.

El objetivo es que, para 2030, el Hospital Vietnam-Suecia de Uong Bi se convierta en un centro general de alta especialización, moderno, inteligente, ecológico y humanitario, con 1.500 camas. La institución aspira a alcanzar capacidades profesionales, recursos humanos y estándares de gestión cercanos a los de un hospital de categoría especial, asumir el papel de centro de referencia de la ciudad y consolidar su posición en el delta del río Rojo y el noreste del país.

El proyecto contempla 10 programas y tareas prioritarias para mejorar la calidad de la atención, garantizar la equidad sanitaria y ofrecer apoyo integral a pacientes y familiares. Entre las iniciativas figuran “Que nadie quede atrás en la atención sanitaria”, “Ventanilla única de apoyo integral al paciente y sus familiares” y “Hospital feliz: un lugar para curar y sanar”.

También se prevén cinco obras e instalaciones emblemáticas, entre ellas un alojamiento para familiares de pacientes, desayunos solidarios y un jardín terapéutico que contribuya a crear un hospital verde a semejanza de un parque.

En cuanto al modelo de “escuela socialista”, se seleccionaron tres centros para su aplicación piloto: la Escuela Primaria, Secundaria y Preuniversitaria Vu Van Hieu; la Escuela de Prácticas Pedagógicas de la Universidad de Ha Long, que abarca los niveles primario, secundario y preuniversitario, y la Escuela Primaria y Secundaria Van Don 1.

El modelo prevé centros públicos bajo el liderazgo del Partido Comunista y la gestión del Estado de Vietnam, con la participación coordinada de las familias y la comunidad. Su objetivo central es el desarrollo integral del alumnado, sobre cinco pilares: ideales socialistas, moral, conocimientos, educación física y estética.

Se busca crear entornos educativos disciplinados, seguros y civilizados, en los que todos los estudiantes sean respetados y tengan igualdad de oportunidades para aprender y desarrollarse según sus capacidades y circunstancias.

El proyecto establece que el 100% del alumnado reciba formación sobre el marxismo-leninismo, el pensamiento de Ho Chi Minh, el Partido Comunista de Vietnam, el socialismo y la historia local.

Asimismo, se promoverán valores como la laboriosidad, la benevolencia, la honestidad, la disciplina y la unidad, junto con habilidades para la actividad física, el cuidado de la salud, la prevención de accidentes y ahogamientos y el acceso a las artes.

La evaluación de los resultados tendrá en cuenta los avances de los estudiantes en los cinco pilares, la seguridad y el bienestar en los centros, la satisfacción de alumnos, docentes y familias, así como la reducción de las desigualdades en las oportunidades y los resultados educativos./.