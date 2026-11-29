Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vanuatu, Jotham Napat, y su esposa, Lettis Napat, llegaron la noche del 29 de noviembre a Hanoi para iniciar una visita oficial a Vietnam, que se prolongará hasta el 4 de diciembre, por invitación de su homólogo vietnamita, Le Minh Hung.



En el aeropuerto internacional de Noi Bai, la delegación fue recibida por el viceministro de Relaciones Exteriores, Nguyen Hoang Long, y el embajador de Vietnam en Australia concurrente en Vanuatu, Pham Hung Tam.



Acompañan a Jotham Napat representantes de la Oficina del Gobierno, el Parlamento y varios ministerios de Vanuatu, entre ellos Charlie Maniel, presidente de la Comisión de Ciudadanía; el parlamentario Tomker Netvunei; Kalfau George Kaloris, primer asesor político de la Oficina del Primer Ministro; y Georges Maniuri, director general de esa oficina. También integran la delegación Jimmy Nipo, alto comisionado de Vanuatu en Australia; Joe Pakoa Lui, director general del Departamento de Comercio Exterior; Jeffrey Markson, director general del Departamento de Inmigración; y Tran Nam Trung, cónsul general de Vanuatu en Ciudad Ho Chi Minh.



Vietnam y Vanuatu establecieron relaciones diplomáticas en 1982. Ambos países comparten puntos de vista sobre la paz, la seguridad, el derecho internacional y el desarrollo sostenible, y mantienen una relación de amistad y cooperación que Vanuatu considera importante fortalecer.



Las dos partes realizan intercambios de delegaciones y contactos a distintos niveles, además de coordinarse y apoyarse en foros multilaterales, como las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados y la Organización Internacional de la Francofonía (OIF). Vietnam respalda la postura de Vanuatu sobre la reforma de las Naciones Unidas para garantizar la representación y los legítimos intereses de todos los países, especialmente los pequeños Estados insulares en desarrollo.



Por su parte, Vanuatu ha apoyado las candidaturas de Vietnam a diversos organismos multilaterales, incluida la de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para los mandatos 2008-2009 y 2020-2021, así como las de miembro del Comité del Patrimonio Mundial y del Consejo de Derechos Humanos. Más recientemente, respaldó la candidatura vietnamita al cargo de juez del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) para el mandato 2026-2035.



La educación es otro ámbito destacado de la cooperación bilateral. Durante las visitas a Vietnam de dirigentes del Ministerio de Educación y Formación de Vanuatu, en octubre de 2024 y enero de 2025, ambas partes analizaron oportunidades de colaboración en agricultura, silvicultura, pesca, comercio, inversión, tecnologías de la información, turismo y formación de recursos humanos. Los ministros de Educación de ambos países firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación educativa. Actualmente, alrededor de 160 estudiantes de Vanuatu cursan estudios en Vietnam.



La cooperación económica, comercial y de inversión también ofrece un amplio potencial, dada la complementariedad de ambas economías. Vanuatu busca pasar de una producción de subsistencia a otra orientada al mercado, con especial atención a la pesca, la agricultura y el turismo. Vietnam, por su parte, cuenta con fortalezas en producción agrícola, procesamiento de productos acuáticos, alimentos, bienes de consumo, tecnología y formación.



En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Australia, el embajador Pham Hung Tam recordó que, durante una visita privada a Vietnam en enero de 2026, Jotham Napat se reunió con estudiantes de Vanuatu en universidades de Ciudad Ho Chi Minh, Khanh Hoa y Hanoi, a quienes alentó en sus estudios. También conoció modelos de producción agrícola en el delta del río Mekong. Estas actividades reflejan el interés de los dirigentes vanuatuenses por la formación de recursos humanos y por aprovechar la experiencia de desarrollo de Vietnam.



Según el diplomático, la visita responde al interés de Vanuatu por poner en práctica su política exterior de “ser amigo de todos los países”, diversificar sus socios económicos, encontrar oportunidades de cooperación mutuamente beneficiosa y aprender de la experiencia vietnamita.



Para Vietnam, el viaje ofrece una oportunidad para profundizar la amistad con Vanuatu, elevar la cooperación bilateral y obtener resultados más concretos y eficaces. También permitirá ampliar los vínculos con la región del Pacífico Sur y explorar oportunidades de conexión y movilización de recursos al servicio del desarrollo nacional.



Esta es la segunda visita oficial a Vietnam de un primer ministro de Vanuatu, después de la realizada por Joe Natuman en 2014. Más de una década después, el viaje actual constituye una ocasión para que ambas partes den un nuevo impulso a sus relaciones bilaterales./.

VNA