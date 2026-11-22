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Inversión extranjera en Vietnam alcanza en los primeros diez meses de 2026 su nivel más alto desde 2009
Según datos de la Oficina General de Estadística (Ministerio de Finanzas), hasta el 31 de octubre de 2026, el capital total de inversión extranjera registrado en Vietnam, que incluye nuevas inversiones, ampliaciones de capital y aportaciones de capital y adquisiciones de acciones por parte de inversores extranjeros, ascendió a 54.850 millones de dólares, un 74% más que en el mismo período de 2025, el nivel más alto desde 2009.
Vietnam, miembro activo y responsable de APEC
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su esposa y una delegación de alto nivel del país, participa en la 33.ª Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen (China), y realiza actividades bilaterales en el país vecino del 17 al 20 de noviembre.
Visitantes extranjeros a Vietnam aumentan 13,8% en primeros diez meses de 2026
Durante los primeros diez meses de 2026, el número de visitantes internacionales que llegaron a Vietnam alcanzó los 19,5 millones, un 13,8% más que en el mismo período del año anterior.
Vietnam ocupa el puesto 37 a nivel mundial en competitividad digital e inteligencia artificial
El 11 de noviembre de 2026, en Hanoi, el Ministerio de Ciencia y Tecnología anunció los resultados de Vietnam en el Ranking Mundial de Competitividad Digital e Inteligencia Artificial 2026 (WDAIR 2026), elaborado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial (IMD) en Suiza. En su primera participación, Vietnam obtuvo el puesto 37 entre 70 economías, ocupando el tercer lugar entre las seis economías del Sudeste Asiático evaluadas. Este es un resultado positivo que reconoce los esfuerzos en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, y demuestra el progreso en la implementación de la Resolución N.° 57-NQ/TW del Buró Político.
VNA organiza exposición fotográfica “Desde patrimonio hasta diplomacia cultural”
Para conmemorar el aniversario 950 de la fundación de Quoc Tu Giam (1076-2026), la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), en colaboración con el Centro de Actividades Culturales y Científicas del Templo de Literatura, organizó la exposición fotográfica "Del patrimonio a la diplomacia cultural" en el patio Bai Duong, en la reliquia del Templo de Literatura.
Vietnam y Rusia refuerzan sus vínculos parlamentarios
Por invitación del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, la titular del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matviyenko, realizará una visita oficial al país.
Vietnam fija los principales objetivos sociales y culturales para 2027
El IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, XIV mandato, emitió la Conclusión n.º 106-KL/TW, que establece los principales indicadores previstos para 2027 en materia de desarrollo socioeconómico, con especial atención a los ámbitos cultural y social.
Vietnam establece los principales objetivos económicos para 2027 (parte 2)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, firmó la Conclusión n.º 106-KL/TW, el 15 de octubre de 2026, del IV Pleno del Comité Central del Partido sobre el desarrollo socioeconómico, la ejecución del presupuesto estatal en 2026 y el plan para 2027, según la cual se estable varios criterios económicos clave.
Vietnam establece los principales objetivos económicos para 2027 (parte 1)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, firmó la Conclusión n.º 106-KL/TW, el 15 de octubre de 2026, del IV Pleno del Comité Central del Partido sobre el desarrollo socioeconómico, la ejecución del presupuesto estatal en 2026 y el plan para 2027, según la cual se estable varios criterios económicos clave.
Conclusión 106-KL/TW sobre la situación del desarrollo socioeconómico en 2026
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, firmó la Conclusión 106-KL/TW del IV Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato sobre la situación del desarrollo socioeconómico, la ejecución del presupuesto estatal en 2026 y el plan para 2027.
Resolución No. 31-NQ/TW: Fortalecimiento del Partido y del sistema político (Parte 3)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución del IV Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato sobre el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político para que sean íntegros, sólidos en todos los aspectos y capaces de responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era (Resolución No. 31-NQ/TW).
Resolución No. 31-NQ/TW: Fortalecimiento del Partido y del sistema político (Parte 2)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución del IV Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato sobre el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político para que sean íntegros, sólidos en todos los aspectos y capaces de responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era (Resolución No. 31-NQ/TW).
Resolución No. 31-NQ/TW: Fortalecimiento del Partido y del sistema político (Parte 1)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución del IV Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato sobre el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político para que sean íntegros, sólidos en todos los aspectos y capaces de responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era (Resolución No. 31-NQ/TW).
Vietnam amplía cooperación internacional en IA y tecnologías estratégicas
La Semana Digital Internacionalde Vietnam 2026, que se celebra en Quang Ninh, reúne a 500 delegados nacionales e internacionales para debatir sobre la gobernanza de la IA, el desarrollo de tecnologías digitales estratégicas y la ampliación de la cooperación.
Vietnam logra avances en materia de ciencia, tecnología e innovación en 2026
Según el informe socioeconómico presentado por el primer ministro Le Minh Hung en el segundo período de sesiones de la XVI Asamblea Nacional, en 2026, la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital han registrado avances positivos significativos, contribuyendo a abordar importantes desafíos nacionales.
Campaña de 500 días y noches de Vietnam avanza con determinación y resultados significativos
Hasta el 12 de octubre de 2026, Vietnam había recuperado 3.551 restos de soldados caídos, el 50,73% de la meta fijada, y tomado muestras de más de 211.300 restos, lo que representa el 99,41% del plan previsto, en el marco de la Campaña de 500 días y noches.
TLC entre Vietnam y EFTA abre nuevas oportunidades de cooperación con Europa
Vietnam firmó oficialmente acuerdos de libre comercio con cuatro países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) en Hanoi, lo que supone un importante paso adelante tras la reanudación de las negociaciones en medio de las tensiones comerciales mundiales.
Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y la UE
La Unión Europea y Vietnam establecieron las relaciones diplomáticas el 28 de noviembre de 1990. Desde entonces, los vínculos bilaterales han evolucionado de manera cada vez más positiva.
Algunos resultados de la aplicación de la Resolución N.º 71-NQ/TW
En los primeros nueve meses de 2026, se pusieron en marcha numerosos programas de formación en ciencia, tecnología y microchips semiconductores, así como centros de formación de excelencia, mientras que la reorganización de la red de centros educativos permitió reducir cerca de 19.000 unidades administrativas.
Inversiones vietnamitas en el extranjero totalizan 2,77 mil millones de dólares
La inversión total de Vietnam en el exterior alcanzó los 2,77 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, una cifra 3,3 veces superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.