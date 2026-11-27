Hanoi (VNA) - Los miembros del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) revisaron los resultados de su implementación, los avances en las negociaciones para actualizar el tratado y el proceso de adhesión de nuevos miembros, además de debatir las prioridades para fortalecer la cooperación e integración económica en la próxima etapa.



La XI Reunión Ministerial y de la Comisión del CPTPP se celebró hoy en Hanoi, bajo la presidencia de Le Manh Hung, ministro de Industria y Comercio y presidente del Consejo Ministerial del CPTPP en 2026.



Al inaugurar el encuentro, Le Manh Hung agradeció el apoyo de los miembros a Vietnam durante su presidencia y destacó el compromiso común con el desarrollo futuro del acuerdo. Señaló que las profundas transformaciones del entorno económico y comercial mundial, la incertidumbre, los cambios en las cadenas de suministro y las transiciones digital y verde plantean nuevos desafíos, pero también abren oportunidades de cooperación.



En este contexto, subrayó la importancia de los principios del CPTPP, que constituye no solo un acuerdo comercial de nueva generación con altos estándares, sino también una expresión del compromiso con un entorno de comercio abierto, transparente, estable, previsible y basado en reglas. Por ello, consideró necesario reforzar su papel en la liberalización del comercio y las inversiones, la integración regional y el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio, así como en la capacidad de adaptación de las economías miembros.



Al hacer balance de 2026, el ministro valoró los avances en la implementación del Tratado, las negociaciones para su actualización y ampliación, y las actividades de cooperación destinadas a responder a las nuevas dinámicas económicas y comerciales internacionales. También destacó los esfuerzos por estrechar el diálogo con socios externos y la comunidad empresarial, a fin de recoger las dificultades e iniciativas de las empresas y mejorar la aplicación del acuerdo.



Según Le Manh Hung, el éxito del CPTPP no debe medirse únicamente por la apertura de los mercados o los avances en las negociaciones, sino también por los beneficios concretos que genera para las empresas y los ciudadanos de sus economías miembros. Asimismo, agradeció las contribuciones de los altos funcionarios, comités y grupos de trabajo, que han sentado las bases para los resultados de la reunión.



Durante el encuentro, los miembros examinaron los resultados de la implementación del acuerdo, los avances en las negociaciones para actualizarlo y el proceso de adhesión de nuevos integrantes. También debatieron medidas para intensificar la cooperación, ampliar los vínculos con socios externos y mejorar la eficacia operativa del mecanismo.



El ministro vietnamita expresó su confianza en que las decisiones adoptadas den un nuevo impulso al CPTPP, elevando no solo la escala de la cooperación, sino también su profundidad, calidad y eficacia. Reafirmó que, mediante la unidad, la responsabilidad y el consenso, los miembros podrán construir un acuerdo más sólido, dinámico, abierto y adaptable, que contribuya a la estabilidad, el crecimiento y la prosperidad compartida de la región y del mundo./.

VNA