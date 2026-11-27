Hanoi (VNA) - El Ministerio de Energía, Comercio e Industria de Singapur revisó al alza su previsión de crecimiento económico para 2026, hasta aproximadamente el 6%, frente al rango del 4,5% al 5,5% estimado anteriormente, según informaron recientemente los medios de comunicación locales.



Para 2027, se espera que el producto interior bruto (PIB) del país crezca entre un 2,5% y un 4,5%, indicó el Ministerio.



En el tercer trimestre, la economía singapurense creció un 6,1% interanual, ligeramente por debajo del 6,4% registrado en el trimestre anterior, precisó la cartera.



Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por los sectores del comercio mayorista, la industria manufacturera y los servicios financieros y de seguros. El Ministerio destacó que la sólida demanda vinculada a la inteligencia artificial (IA) favoreció la expansión del comercio mayorista de maquinaria, equipos y suministros, así como de las industrias electrónica y de ingeniería de precisión./.

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