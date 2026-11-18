Manila (VNA) –El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y la delegación de alto nivel del país, junto con los dirigentes y las delegaciones de alto nivel de los países miembros de la ASEAN y sus socios, asistieron a la ceremonia de clausura de la 49.ª Cumbre de la ASEAN y de las reuniones de alto nivel conexas. Durante el acto, Filipinas transfirió a Singapur la presidencia de la ASEAN para 2027.



Tras tres jornadas de intensos trabajos y más de 20 actividades, la 49.ª Cumbre de la ASEAN y las reuniones de alto nivel conexas concluyeron con éxito.



La delegación de alto nivel de Vietnam, encabezada por el premier Le Minh Hung, participó activamente en los encuentros, mostrando su buena disposición y respaldo al país anfitrión, Filipinas. Asimismo, contribuyó de manera positiva a los debates y presentó numerosas propuestas e iniciativas prácticas, con visión estratégica, destinadas a orientar la cooperación de la ASEAN en los próximos años.



Vietnam desempeñó un papel de liderazgo en la promoción de la cooperación subregional y la reducción de las brechas de desarrollo. Los países miembros y socios expresaron su reconocimiento al papel y la posición de Vietnam, así como su impresión por los logros alcanzados y las perspectivas de desarrollo socioeconómico del país, en un contexto de dificultades para la economía mundial.



Los encuentros bilaterales mantenidos por el premier Le Minh Hung con dirigentes de los países miembros de la ASEAN y sus socios contribuyeron a consolidar las relaciones de amistad e impulsar una cooperación sustancial entre Vietnam y los demás países de la región y sus socios.

El primer ministro Le Minh Hung participa en la 29.ª Cumbre ASEAN-China. Foto: VNA

Vietnam reafirmó así su condición de miembro responsable, proactivo y comprometido, que realiza aportaciones concretas al fortalecimiento de la unidad interna de la ASEAN, la ampliación de sus relaciones exteriores y la consolidación de su papel central en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo regionales.



En su discurso de clausura, el presidente filipino, Ferdinand R. Marcos Jr., agradeció a los países miembros y socios sus contribuciones al éxito de las cumbres y del Año de la Presidencia filipina de la ASEAN 2026.



Reafirmó el compromiso de la ASEAN con la paz, la estabilidad, la integración económica y el bienestar de sus pueblos, e instó a reforzar la coordinación ante desafíos cada vez más interrelacionados, como la seguridad energética y marítima, la tecnología y el cambio climático. Asimismo, expresó su confianza en que Singapur, como presidente de la ASEAN en 2027, impulsará la construcción de la Comunidad.



Por su parte, el primer ministro singapurense, Lawrence Wong, manifestó el honor de asumir la presidencia de la ASEAN en el año de su 60.º aniversario y reafirmó el compromiso de trabajar estrechamente con los Estados miembros y sus socios para construir una ASEAN unida, segura de su futuro y abierta al mundo.



Wong anunció que el lema de la ASEAN para 2027 será “Mayor integración y alianzas más amplias”. La primera prioridad contempla reforzar la conexión entre los sectores financiero, digital y energético, así como avanzar hacia un mercado regional más integrado que genere mayores oportunidades de empleo, inversión y prosperidad. La segunda apunta a ampliar y profundizar las relaciones con los socios externos, especialmente con motivo del 50.º aniversario de los vínculos de la ASEAN con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, y del 30.º aniversario de ASEAN+3.



El jefe de Gobierno singapurense subrayó que, ante un escenario internacional cambiante, la ASEAN debe fortalecer su unidad, intensificar la cooperación y aumentar su capacidad para definir su propio futuro, aprovechando al mismo tiempo las oportunidades que ofrecen la inteligencia artificial y la transición hacia las energías limpias./.