Manila (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, partió hoy de Manila rumbo a Hanoi, concluyendo con éxito su participación en la 49.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y las reuniones conexas, celebradas del 14 al 17 de noviembre en Filipinas.



Durante los cuatro días de trabajo, el primer ministro vietnamita cumplió una intensa agenda de actividades multilaterales y bilaterales, que incluyó su participación en las reuniones de la ASEAN, las cumbres entre la agrupación y sus socios, así como encuentros bilaterales con los dirigentes de los países miembros del bloque y de los países y organizaciones internacionales socios.



En la Cumbre Empresarial y de Inversión de la ASEAN (ABIS) 2026, el primer ministro pronunció un importante discurso en el que propuso construir infraestructuras para la economía futura de la ASEAN, con cuatro prioridades fundamentales: la conectividad transfronteriza del transporte y la logística, la interconexión energética, la conectividad digital y la conexión institucional y entre las personas.



Asimismo, planteó cuatro líneas de acción concretas: elaborar una lista de proyectos de infraestructura prioritarios de la ASEAN hasta 2040; reforzar la coordinación de los proyectos transfronterizos; desarrollar un ecosistema de preparación de proyectos y movilización de capital regional; y considerar al sector privado como un socio efectivo.



Durante su intervención en la sesiones plenaria de la 49.ª Cumbre de la ASEAN, Le Minh Hung propuso tres orientaciones estratégicas para fortalecer la cooperación regional. La primera consiste en crear un entorno de paz y estabilidad para el desarrollo; la segunda, promover un desarrollo común dinámico, innovador y resiliente; y la tercera, poner en valor la identidad regional para construir una Comunidad de la ASEAN cohesionada y sostenible.



En la sesión restringida de la 49.ª Cumbre de la ASEAN, el primer ministro Le Minh Hung formuló tres propuestas para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo regionales. Se trata de consolidar la confianza y abordar las diferencias mediante el diálogo; prevenir y gestionar de manera proactiva las crisis y responder a los desafíos comunes; y asumir un papel proactivo en la orientación de la cooperación con los socios, pasando de una mentalidad centrada en mantener el papel central de la ASEAN a otra orientada a construir y fortalecer dicho papel.



Reafirmó el compromiso de Vietnam de intensificar la coordinación y promover una mayor vinculación entre los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, así como de incorporar la voz y las aspiraciones de los ciudadanos al proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN.



En el 15.º Diálogo entre los líderes de la ASEAN y los representantes de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), el primer ministro propuso tres orientaciones prioritarias para la cooperación entre ambas organizaciones: realizar consultas desde las primeras etapas y garantizar una implementación eficaz; fortalecer la unidad y consolidar la confianza; y centrarse en las prioridades que aporten beneficios concretos a la población.



En esta ocasión, también instó a los Parlamentos de los países a examinar y ratificar cuanto antes la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanoi), creando así una base jurídica para fortalecer una cooperación más eficaz en este ámbito.



En las cumbres de la ASEAN con sus socios de China, las Naciones Unidas, Australia, Corea del Sur, Japón, India y Estados Unidos, el primer ministro Le Minh Hung hizo hincapié en la necesidad de lograr avances sustanciales en la integración económica y la conectividad, fortalecer la autosuficiencia y la resiliencia colectiva, y construir conjuntamente una economía digital segura, inclusiva y preparada para el futuro.



También destacó la importancia de convertir la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital en nuevos pilares de la cooperación. Asimismo, subrayó la necesidad de mantener y consolidar un entorno regional de paz y seguridad, preservar el espacio de paz y seguridad y elevar la cooperación marítima a la categoría de prioridad estratégica, manteniendo a las personas en el centro de todos los planes y actividades.



En el marco de la visita, el primer ministro Le Minh Hung mantuvo encuentros e intercambios bilaterales con dirigentes de países y organizaciones participantes en la 49.ª Cumbre de la ASEAN.



Se reunió con representantes de Brasil, Canadá, Australia y Tailandia, e intercambió opiniones con dirigentes de Laos, Filipinas, Singapur y Camboya, además de mantener un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otras actividades.



A través de estos contactos bilaterales, las partes acordaron nuevas orientaciones de cooperación que responden a las necesidades de cada una en la nueva etapa de desarrollo y en nuevos ámbitos de colaboración.



La participación del primer ministro Le Minh Hung y sus contribuciones sustanciales a la 49.ª Cumbre de la ASEAN y a las reuniones de alto nivel conexas ponen de manifiesto la importancia estratégica de la ASEAN en la política exterior de Vietnam.



La visita contribuyó a implementar eficazmente la política exterior establecida en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, así como las resoluciones, directivas y conclusiones del Buró Político y del Secretariado sobre integración internacional, especialmente en materia de diplomacia multilateral en la ASEAN y en la subregión del Mekong.



Estas contribuciones transmiten una vez más el firme mensaje de que Vietnam participa de manera proactiva y activa, y asume con responsabilidad su compromiso de trabajar junto con los demás Estados miembros para construir una Comunidad de la ASEAN unida, resiliente, inclusiva y sostenible./.

VNA