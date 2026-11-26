Hanoi (VNA)- El Ministerio del Interior de Vietnam, en coordinación con el Ministerio de Salud, organizó hoy el Seminario Nacional de Consulta de la Comisión de la ASEAN para la Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres y los Niños (ACWC) 2026, con el objetivo de evaluar los resultados de los planes de cooperación regional y definir las prioridades de Vietnam para el período 2026-2030.



El encuentro se celebró en formato presencial y virtual, con la participación de representantes de la Secretaría de la ASEAN, de la ACWC de Tailandia, ministerios, sectores, universidades, institutos de investigación, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales que trabajan en el ámbito de los derechos de las mujeres y la infancia.



En la apertura, el viceministro del Interior Cao Huy destacó el papel y las contribuciones de la ACWC desde su creación en 2010. Según señaló, los planes de acción regionales de la ASEAN para eliminar la violencia contra las mujeres y los niños durante el período 2016-2025 han ayudado a los Estados miembros a perfeccionar sus políticas y fortalecer sus capacidades de prevención, detección, intervención y asistencia a las víctimas.



No obstante, ante nuevos desafíos como los riesgos en el entorno digital, el cambio climático, los desastres naturales y las transformaciones socioeconómicas, la ASEAN necesita renovar sus enfoques, reforzar la coordinación y adoptar medidas más integrales, afirmó.



Cao Huy subrayó que Vietnam vincula la aplicación de sus compromisos regionales con los objetivos y prioridades nacionales de desarrollo, y participa de manera activa y responsable en los mecanismos de cooperación de la ASEAN.



Durante la última década, el país ha promulgado y modificado numerosas leyes para incorporar la perspectiva de igualdad de género, además de poner en marcha diversas estrategias y programas, entre ellos la Estrategia Nacional sobre Igualdad de Género 2021-2030, el Programa de Prevención y Respuesta a la Violencia de Género 2026-2030 y el Programa de Comunicación sobre Igualdad de Género hasta 2030.



Estos esfuerzos han permitido reducir el 70,7% de la brecha de género. En el ámbito de la participación y las oportunidades económicas, Vietnam alcanzó el 75,2%, situándose entre las 50 principales economías del mundo en este indicador.



En el sector público, para el mandato 2026-2031, el país cuenta por primera vez con cinco mujeres en altos cargos de liderazgo, entre ellas una integrante del Buró Político, una vicepresidenta de Estado, dos vicepresidentas de la Asamblea Nacional y una viceprimera ministra. Además, más del 82% de las localidades a nivel provincial tienen mujeres en puestos de liderazgo clave.



En el sector privado, las mujeres ocupan el 38,6% de los puestos directivos de alto nivel en empresas medianas, mientras que la proporción de mujeres directoras ejecutivas alcanza el 39,1%, por encima del promedio del 24,2% de la ASEAN.



El viceministro afirmó que garantizar plenamente los derechos de las mujeres y los niños es una tarea a largo plazo que requiere la coordinación entre organismos estatales, organizaciones sociales y socios nacionales e internacionales.



El seminario se estructuró en cuatro sesiones centradas en la evaluación del Plan de Trabajo de la ACWC 2021-2025, la orientación del plan para 2026-2030 y los resultados de los dos planes de acción regionales de la ASEAN para eliminar la violencia contra las mujeres y los niños durante 2016-2025, así como en la actualización de las orientaciones para el período 2026-2035.



Al evaluar el plan de trabajo anterior, Barnev Theodore Soukotta, funcionario superior de programas de la Secretaría de la ASEAN, destacó seis lecciones para la siguiente etapa. Entre ellas, mencionó la necesidad de establecer una hoja de ruta sostenible, vincular los marcos regionales con la capacidad de ejecución de cada país, garantizar el respaldo de los dirigentes, fortalecer la coordinación entre los organismos de la ASEAN y movilizar recursos y asistencia técnica de las organizaciones pertinentes.



También propuso mantener mecanismos permanentes para las actividades prioritarias y crear grupos de trabajo especializados que respalden la labor de la ACWC.



Soukotta presentó asimismo el Plan de Trabajo de la ACWC 2026-2030, estructurado en torno a tres resultados principales: promover la inclusión y el empoderamiento digitales, construir entornos seguros y reforzar la protección, e incorporar los derechos de las mujeres y los niños en las políticas y actividades de la ASEAN.



Por su parte, la doctora Ratchada Jayagupta, representante de Tailandia en la ACWC para los derechos de las mujeres, expuso los resultados de la evaluación final de los dos planes de acción regionales de la ASEAN para eliminar la violencia contra las mujeres y los niños durante el período 2016-2025.



A partir de este balance, los participantes debatieron las dificultades, los desafíos y las prioridades para los planes correspondientes a 2026-2035./.

VNA