Hanoi (VNA) - La quinta reunión plenaria de altos funcionarios (SOM5) del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) se celebró en Hanoi, centrada en los debates sobre las negociaciones para actualizar el acuerdo, la implementación de las actividades de cooperación y el fortalecimiento de las capacidades para su aplicación.



Durante la reunión, efectuada el 24 de noviembre, los altos funcionarios del CPTPP abordaron cuestiones relacionadas con las negociaciones para la actualización del acuerdo y el desarrollo de actividades de cooperación, así como la implementación de iniciativas destinadas a reforzar las capacidades de ejecución. Entre estas últimas figuraron el establecimiento de una Unidad de Apoyo al CPTPP y la revisión del cumplimiento de las obligaciones durante los períodos de transición.



Los miembros también intercambiaron opiniones sobre la adhesión de nuevas economías al acuerdo y la puesta en marcha de los diálogos comerciales y de inversión entre el CPTPP y la Unión Europea (UE), así como entre el CPTPP y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



En su calidad de presidente del CPTPP, Vietnam está coordinando los debates con el objetivo de alcanzar resultados concretos sobre la base del consenso, que serán sometidos a consideración y aprobación de los ministros del bloque durante la 11.ª reunión del Consejo del CPTPP, así como en los diálogos comerciales y de inversión CPTPP-UE y CPTPP-ASEAN, previstos para los días 26 y 27 de noviembre de 2026. Los resultados específicos se darán a conocer una vez concluidas estas reuniones.



Según el Departamento de Desarrollo de Mercados Exteriores y Comercio Multilateral del Ministerio de Industria y Comercio, la serie de actividades del CPTPP se desarrolla del 23 al 27 de noviembre de 2026 en el hotel Fairmont Hanoi, en el marco de la presidencia vietnamita del acuerdo para 2026, bajo el lema “Visión compartida - Acción conjunta” (Shared Vision - Shared Action).



El CPTPP, un acuerdo de libre comercio de nueva generación, fue firmado el 8 de marzo de 2018 y entró en vigor para Vietnam el 14 de enero de 2019. Actualmente cuenta con 12 miembros.



La agenda incluye la SOM5, del 23 al 25 de noviembre; el diálogo ministerial sobre comercio e inversión CPTPP-UE y el diálogo CPTPP-ASEAN, así como el Foro Empresarial CPTPP-ASEAN-UE, el 26 de noviembre. Las actividades concluirán el día 27 con la 11.ª reunión del Consejo del CPTPP y una rueda de prensa ministerial.



Durante su presidencia del CPTPP en 2026, Vietnam ha promovido el consenso entre los miembros, contribuyendo a impulsar avances en la cooperación y la implementación del acuerdo.

En la décima reunión del Consejo del CPTPP, celebrada el 26 de junio de 2026, los ministros aprobaron dos declaraciones conjuntas sobre la ampliación, implementación y cooperación, así como en torno a la seguridad energética y las cadenas de suministro de productos energéticos esenciales y otros bienes afectados.



Los ministros también acordaron establecer un grupo de trabajo interino para promover un entorno comercial justo, transparente y predecible. Cabe destacar que, en esa ocasión, anunciaron oficialmente la conclusión sustancial de las negociaciones para la adhesión de Costa Rica al CPTPP.



Además de impulsar el consenso, Vietnam organizó y coordinó cinco reuniones de altos funcionarios durante 2026, junto con diversas reuniones técnicas y de comités especializados. Estas actividades tuvieron como objetivo acelerar los debates, resolver las dificultades surgidas durante la aplicación del acuerdo y fomentar el entendimiento común entre sus miembros.



Otro de los ejes prioritarios de la presidencia vietnamita ha sido intensificar el diálogo y la cooperación con la UE y la ASEAN. Las reuniones a nivel de altos funcionarios y ministerial se han centrado en las prioridades de cooperación económica, comercial y de inversión, con miras a alcanzar resultados concretos. Estas iniciativas dan continuidad a los mecanismos de diálogo puestos en marcha en 2025 y contribuyen a estrechar los vínculos del CPTPP con estos dos importantes socios.



En el marco de las actividades de su presidencia en 2026, Vietnam también ha prestado especial atención a vincular los debates del acuerdo con los intereses y las prioridades de la comunidad empresarial.



El 22 de julio de 2026, Vietnam, en coordinación con los demás miembros del CPTPP, organizó un foro empresarial en Ciudad Ho Chi Minh, que reunió a cerca de 200 participantes, entre ellos 115 representantes de empresas y organizaciones. Un total de 53 compañías participaron en más de 20 sesiones de conexión empresarial directa (B2B). Previamente, el Foro Vietnam-Canadá, celebrado el 20 de julio, congregó a más de 180 delegados.



Según el Ministerio de Industria y Comercio, los resultados alcanzados durante la presidencia vietnamita del CPTPP en 2026 reflejan los esfuerzos del país en materia de organización, coordinación y promoción del consenso, y son también fruto de la cooperación y las contribuciones constructivas de los 12 miembros.



Bajo el lema “Visión compartida - Acción conjunta”, Vietnam aspira a promover la responsabilidad, la determinación y los intereses comunes de los miembros, con el propósito de llevar la cooperación en el marco del CPTPP del diálogo político a la acción concreta y generar beneficios más tangibles para las empresas y la población./.

VNA