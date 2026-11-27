Hanoi (VNA) - Fortalecer la conexión entre los mercados, desarrollar cadenas de suministro sostenibles, promover la transformación verde y digital y simplificar los procedimientos comerciales figuran entre las prioridades para ampliar las oportunidades de cooperación empresarial entre las economías miembros del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Unión Europea (UE).



Estas prioridades se destacaron en el Foro Empresarial CPTPP-ASEAN-UE 2026, inaugurado la víspera en Hanoi con el objetivo de impulsar la cooperación entre las tres regiones y promover el papel de las empresas en la construcción de cadenas de suministro interconectadas, resilientes y sostenibles.



En su discurso inaugural, el viceministro de Industria y Comercio de Vietnam Luong Hoang Thai señaló que el CPTPP, la ASEAN y la UE cuentan con importantes fortalezas complementarias.



Mientras que el CPTPP destaca por sus compromisos comerciales de alto nivel, la ASEAN se caracteriza por su crecimiento dinámico y su sólida capacidad productiva, y la UE dispone de un importante potencial de mercado, capital, tecnología e innovación.



El fortalecimiento de los vínculos entre los tres mecanismos generará nuevos motores de crecimiento y contribuirá a consolidar un orden comercial internacional abierto, estable y basado en normas.



En calidad de presidente del CPTPP en 2026, Vietnam concede especial importancia a traducir los compromisos gubernamentales en oportunidades concretas de desarrollo para las empresas. Bajo el lema “Del diálogo a la acción empresarial”, el foro representa un nuevo avance al elevar al nivel ministerial el diálogo entre altos funcionarios del CPTPP y dirigentes empresariales, así como ampliar la participación de la ASEAN y la UE.



El viceministro Luong Hoang Thai propuso cuatro prioridades de cooperación: ampliar el espacio de mercado mediante el aprovechamiento eficaz de los tratados de libre comercio (TLC), reforzar la coordinación de políticas y reducir los costos de cumplimiento; desarrollar cadenas de suministro diversificadas y sostenibles aprovechando las fortalezas de las tres regiones; impulsar la transformación verde y digital y la innovación; y fortalecer la cooperación público-privada, creando condiciones favorables para que las empresas propongan iniciativas y establezcan alianzas.



También expresó su esperanza de que el Programa de Acción Empresarial de Hanoi 2026, anunciado en el foro, permita traducir las recomendaciones en iniciativas concretas de cooperación.



Por parte de la UE, el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, afirmó que la ASEAN reviste una importancia estratégica y económica para el bloque europeo. Ambas partes están ampliando su cooperación en ámbitos como el comercio, el comercio digital, las tecnologías verdes y las cadenas de suministro resilientes. La UE espera que los TLC bilaterales con los países de la ASEAN sienten gradualmente las bases para un acuerdo de libre comercio entre ambas regiones.



La ministra de Comercio e Industria de Filipinas, María Cristina A. Roque, destacó que los Gobiernos deben crear condiciones favorables para que las empresas encuentren socios, clientes, proveedores e inversores, así como oportunidades concretas de crecimiento.



Desde la perspectiva empresarial, un representante de VinFast señaló la necesidad de garantizar un acceso previsible a los mercados, incrementar la participación de los proveedores locales y desarrollar un ecosistema integral de transporte ecológico.



Por su parte, representantes de la Cámara de Comercio Británica en Vietnam y de KPMG Vietnam propusieron simplificar las medidas no arancelarias, reducir la duplicación de los procedimientos de inspección y facilitar el comercio de servicios y digital.



Un representante de VERITAS Architects, de Malasia, recomendó reforzar el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales y las certificaciones de edificios verdes entre los mercados del CPTPP, la ASEAN y la UE. También propuso establecer mecanismos de aprobación acelerada para proyectos de inversión transfronterizos, con el fin de reducir el tiempo y los costos y mejorar la eficiencia de la cooperación empresarial./.

VNA