Hanoi (VNA) - Vietnam debe modernizar su mercado bursátil y elevar su competitividad internacional para convertirse en un destino fiable y atractivo para los flujos de inversión, afirmó hoy el primer ministro Le Minh Hung.



El jefe de Gobierno hizo estas declaraciones durante la ceremonia por el 30º aniversario del Día Tradicional del sector bursátil de Vietnam (28 de noviembre de 1996-2026), celebrada en Hanoi, donde la Comisión Estatal de Valores recibió la Orden del Trabajo de primera clase.



La presidenta de dicha Comisión, Vu Thi Chan Phuong, recordó que el 28 de noviembre de 1996 el Gobierno promulgó el Decreto No. 75/CP, que estableció el organismo y sentó las bases del mercado bursátil vietnamita. Tras tres décadas de desarrollo, la capitalización del mercado de acciones se aproxima a los 410,6 mil millones de dólares, equivalente a más del 82% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2025, mientras que las cuentas de inversores superan los 14 millones. El 21 de septiembre de 2026, Vietnam se incorporó oficialmente al índice global de FTSE Russell.



En reconocimiento a sus logros en el desarrollo de un mercado transparente, moderno y eficiente, acorde con los estándares internacionales, el premier Le Minh Hung entregó la Orden del Trabajo de primera clase a la Comisión Estatal de Valores.

El premier Le Minh Hung entregó la Orden del Trabajo de primera clase a la Comisión Estatal de Valores.en reconocimiento por sus logros en el desarrollo de un mercado búrsatil transparente, moderno y eficiente. (Foto: VNA)

En su discurso, Le Minh Hung destacó que la creación del sector bursátil constituyó un avance en la renovación del pensamiento económico y contribuyó a desarrollar el mercado hasta convertirlo en un componente importante del sistema financiero nacional. Estos resultados reflejan las políticas de renovación y los esfuerzos del Partido, el Estado, los organismos competentes, las empresas y los inversores nacionales e internacionales.



Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo, que exige grandes recursos para infraestructuras estratégicas, ciencia y tecnología, innovación y transformación digital y ecológica. En este contexto, el mercado bursátil debe ampliar la movilización de capitales a medio y largo plazo, reducir la dependencia del crédito bancario y contribuir a un sistema financiero equilibrado y resiliente.



Según el jefe del Ejecutivo, la próxima etapa debe centrarse en elevar la calidad y la gobernanza del mercado y consolidar su posición internacional, transformando los recursos financieros en capacidad productiva, productividad laboral y competitividad.



Para ello, pidió acelerar las reformas institucionales, mejorar el entorno de inversión y aplicar eficazmente las modificaciones de la Ley de Valores y el proyecto de reforma integral del mercado financiero. También instó a eliminar barreras de acceso, revisar las normas sobre propiedad extranjera y perfeccionar los mecanismos de negociación, liquidación y divulgación de información.



El mercado debe desarrollar de manera coordinada los segmentos de acciones, bonos y otros productos financieros, especialmente los instrumentos de financiación verde y sostenible. Vietnam prevé movilizar unos 205,3 mil millones de dólares en capitales a medio y largo plazo durante el período 2026-2030. Para 2030, la capitalización del mercado de acciones deberá alcanzar el 120% del PIB y el saldo del mercado de bonos, al menos el 58%.

El primer ministro Le Minh Hung habla en la ceremonia por el 30º aniversario del Día Tradicional del sector bursátil de Vietnam. (Foto: VNA)

El primer ministro también subrayó la necesidad de ampliar la base de inversores a largo plazo, orientar los capitales hacia empresas y sectores productivos y mejorar la calidad de las compañías cotizadas, la transparencia y el gobierno corporativo. Asimismo, pidió facilitar la participación de empresas privadas y de aquellas con inversión extranjera que cumplan los requisitos, elevar los estándares de contabilidad y auditoría y sancionar los actos de fraude y manipulación del mercado, protegiendo los derechos legítimos de los inversores.



En materia de modernización, instó a acelerar la transformación digital, actualizar las infraestructuras de negociación, liquidación, compensación y supervisión conforme a los estándares internacionales y reforzar la gestión de riesgos. También destacó la importancia de formar recursos humanos cualificados, con ética profesional y capacidad de integración internacional.



El premier Le Minh Hung afirmó que el Gobierno seguirá acompañando al sector y encargó al Ministerio de Finanzas, a la Comisión Estatal de Valores y a los organismos pertinentes concretar estas orientaciones mediante programas de acción con responsabilidades, calendarios y resultados medibles. Expresó su confianza en que el mercado bursátil se convertirá en un canal sólido de financiación a medio y largo plazo y en un espacio de confianza para los inversores nacionales e internacionales.



Al término de la ceremonia, el premier y los delegados participaron en el toque de gong bajo el lema “30 años de confianza firme: avanzar hacia nuevas cotas de desarrollo” y en la presentación de dos sistemas informáticos clave de la Comisión Estatal de Valores./.