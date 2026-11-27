Yakarta (VNA) - Jonathan Pincus, experto en economía de Indonesia e investigador de la Facultad de Estudios del Desarrollo de la Universidad SOAS de Londres (Reino Unido), recomendó a Indonesia estudiar la experiencia de desarrollo de Vietnam, especialmente en materia de diversificación de las exportaciones, atracción de inversiones y mejora de la calidad de la educación.



La recomendación fue formulada por Pincus en un artículo publicado el 26 de noviembre en CNBC Indonesia, en el que analiza las lecciones que el país puede extraer de su vecino del Sudeste Asiático en sus esfuerzos por alcanzar un crecimiento económico elevado y sostenible.



Según el corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Yakarta, Pincus considera que Indonesia necesita reestructurar su sector exportador y reducir su dependencia de las materias primas, en un contexto en el que la demanda mundial de numerosos productos básicos está perdiendo dinamismo. En cambio, el país debería ampliar las exportaciones de productos industriales manufacturados, servicios turísticos y productos agrícolas y pesqueros de mayor valor añadido.



El experto subrayó que una mayor integración en las redes de producción de Asia Oriental, mediante el impulso de las exportaciones manufactureras, constituye una vía importante para mejorar la competitividad de Indonesia.



A su juicio, Vietnam se ha convertido en una importante puerta de conexión entre las economías de la región y las redes de producción de Asia Oriental, lo que le ha permitido aprovechar mejor la creciente demanda mundial de bienes industriales.



Pincus advirtió que Indonesia difícilmente podrá lograr avances significativos si continúa dependiendo principalmente de las exportaciones de recursos naturales. Por ello, consideró necesario orientar la economía hacia la producción industrial, un sector cuya demanda mundial crece a mayor ritmo y que, además, ofrece oportunidades para una integración más profunda en las cadenas internacionales de valor.



La segunda lección señalada por el especialista se refiere al fomento de la competencia entre los gobiernos locales para atraer inversiones.



Según Pincus, Vietnam ha conseguido generar incentivos para que las administraciones locales mejoren activamente el entorno empresarial, busquen inversores y refuercen su competitividad. En cambio, las autoridades locales de Indonesia siguen centrando sus esfuerzos, en gran medida, en obtener asignaciones presupuestarias del Gobierno central, en lugar de competir de manera constructiva para captar proyectos de inversión y promover el desarrollo económico.



Asimismo, la mejora de la calidad educativa, desde la educación preescolar hasta la secundaria, constituye otro ámbito en el que Indonesia puede aprovechar la experiencia vietnamita.



Pincus citó los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que muestran que los estudiantes vietnamitas obtienen puntuaciones elevadas en comparación con los de numerosos países con niveles de ingresos similares.



De acuerdo con el experto, uno de los factores que contribuyen a estos resultados es la responsabilidad del profesorado respecto al rendimiento académico de sus alumnos. En Vietnam, los docentes deben vincular su responsabilidad profesional con el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, lo que contribuye a elevar la calidad de la educación general.



Estas valoraciones se producen en un momento en que Indonesia se ha fijado el objetivo de elevar su crecimiento económico hasta el 8% en 2029, una meta considerablemente superior al ritmo de alrededor del 5% que ha mantenido en los últimos años.



En este contexto, la diversificación de la estructura productiva, el aumento de la productividad laboral y la mejora de la calidad de los recursos humanos se perfilan como prioridades para la mayor economía del Sudeste Asiático.



El análisis de Pincus pone de relieve que la experiencia de Vietnam ofrece a Indonesia referencias relevantes para avanzar desde un modelo de crecimiento basado principalmente en la explotación de recursos naturales hacia una economía con mayor capacidad productiva y exportadora de bienes industriales./.

VNA