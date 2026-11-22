Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, sostuvo conversaciones con su homólogo indonesio, Arrmanatha Christiawan Nasir, con motivo de la visita oficial de este último al país, efectuada los días 20 y 21 del mismo mes.



En la cita efectuada el 21 de noviembre en Hanoi, Le Hoai Trung dio una cordial bienvenida a Arrmanatha Nasir en su primera visita oficial a Vietnam y felicitó al Gobierno y al pueblo de Indonesia por los importantes logros alcanzados en los últimos años.



Por su parte, el canciller indonesio valoró positivamente los notables avances de Vietnam en materia de desarrollo socioeconómico y la aplicación de las orientaciones de política exterior establecidas en el XIV Congreso Nacional del Partido, que han contribuido a consolidar su capacidad, papel y posición tanto en la región como en el ámbito internacional.



Ambos ministros coincidieron en que las relaciones de amistad tradicional entre Vietnam e Indonesia atraviesan su mejor etapa en más de siete décadas, especialmente tras su elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral, durante la visita de Estado a Indonesia realizada en marzo de 2025 por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam.



El comercio bilateral mantuvo un sólido ritmo de crecimiento y alcanzó cerca de 16.600 millones de dólares en los primeros diez meses de 2026, un 17,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





Por su parte, la inversión indonesia en Vietnam registró un fuerte incremento en 2026, hasta situarse en casi 1.750 millones de dólares, lo que convirtió a Indonesia en el sexto mayor inversor entre los países y territorios con inversiones en el país durante este año.



La conectividad aérea entre ambos países también ha mejorado gracias a la apertura de vuelos directos que enlazan diversos destinos, facilitando los desplazamientos, los intercambios y el turismo. En los primeros diez meses del año, Vietnam recibió a más de 216.000 visitantes indonesios, un aumento superior al 27% respecto al mismo periodo de 2025.



Ambas partes acordaron estrechar la coordinación para impulsar la cooperación en distintos ámbitos, de acuerdo con las orientaciones establecidas en la sexta reunión de la Comisión Mixta Ministerial para la Cooperación Bilateral, celebrada en Yakarta en julio de 2026, y en el Programa de Acción 2026-2030 para la implementación de la Asociación Estratégica Integral, firmado en esa ocasión.



Asimismo, convinieron establecer un mecanismo de revisión periódica que permita garantizar la aplicación plena y efectiva de los objetivos del Programa de Acción, resolver oportunamente las dificultades y obstáculos que puedan surgir y reforzar los vínculos y el entendimiento mutuo entre los ministerios, organismos, localidades y empresas de ambos países.



Trung propuso que ambas partes trabajen de manera coordinada para mantener el dinamismo del comercio y la inversión bilaterales, así como para convocar lo antes posible la octava reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Económica, Científica y Técnica.



También abogó por ampliar la cooperación a otros sectores con amplio potencial, entre ellos la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la economía digital, la transición energética, la agricultura inteligente, la seguridad alimentaria y la seguridad energética, incluido el suministro de carbón.



En cuanto a la cooperación en el sector «halal», el ministro vietnamita pidió a Indonesia que refuerce la asistencia técnica y promueva las inversiones en las empresas vietnamitas dedicadas a la producción de estos bienes. Asimismo, propuso que ambos países suscriban a corto plazo un acuerdo de reconocimiento mutuo de las certificaciones «halal».



Ambas partes acordaron intensificar los intercambios de delegaciones a todos los niveles, especialmente al más alto nivel, a través de los canales del Partido, el Estado, el Gobierno y el Parlamento, además de fomentar los contactos y los intercambios pueblo a pueblo.



También convinieron en fortalecer la cooperación en defensa, seguridad, economía, ciencia y tecnología, turismo, cultura y educación, así como en mantener una estrecha coordinación y brindarse apoyo mutuo en los foros regionales e internacionales, especialmente en la ASEAN y las Naciones Unidas.



Los dos ministros intercambiaron, además, puntos de vista sobre diversas cuestiones regionales e internacionales de interés común. En relación con el Mar del Este, coincidieron en la importancia de preservar la paz, la estabilidad, la seguridad y el orden marítimos, así como de garantizar la libertad de navegación y sobrevuelo, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Asimismo, reafirmaron la necesidad de resolver las controversias por medios pacíficos y sobre la base del derecho internacional, especialmente la UNCLOS de 1982, sin recurrir al uso de la fuerza ni amenazar con emplearla./.