Hanoi, 28 nov (VNA)- El miembro del Buró Político, integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, se reunió hoy aquí con el primer ministro de Laos, Saleumxay Kommasith, quien expresó su confianza en que las relaciones bilaterales seguirán fortaleciéndose y profundizándose, en consonancia con su carácter y significado especiales.



El dirigente laosiano realiza una visita oficial a Vietnam del 27 al 28 de noviembre para participar en la 12.ª Cumbre Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV 12) y la 11.ª Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS 11).



El alto funcionario del PCV felicitó a Saleumxay Kommasith por su elección como primer ministro por la X Legislatura de la Asamblea Nacional de Laos y expresó su confianza en que continuará realizando importantes contribuciones a la construcción y el desarrollo nacionales de Laos, así como al fortalecimiento de la relación especial entre Vietnam y Laos.



Con motivo del 51.º Día Nacional de Laos (2 de diciembre de 2026), transmitió sus felicitaciones al Partido, al Estado y al pueblo laosianos por sus importantes logros, especialmente los resultados iniciales en la implementación de la Resolución del XII Congreso Nacional del Partido Popular Revolucionario de Laos y del décimo plan quinquenal de desarrollo socioeconómico.



Manifestó su convicción de que Laos alcanzará nuevos éxitos y cumplirá los objetivos de desarrollo establecidos por dicho Congreso.



Por su parte, el primer ministro Saleumxay informó sobre las principales actividades realizadas durante su visita y señaló que sus conversaciones y encuentros con dirigentes vietnamitas, incluido el secretario general del Comité Central del PCV y presidente de Vietnam, To Lam; el primer ministro, Le Minh Hung; y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, arrojaron resultados positivos. Ambas partes se comprometieron a implementar eficazmente los acuerdos de alto nivel y acelerar los proyectos de infraestructura, transporte y energía.



El jefe del Gobierno laosiano valoró altamente la cooperación bilateral y señaló que Vietnam es el principal inversor extranjero de Laos en 2026 y su segundo mayor inversor en términos generales.



Asimismo, llamó a intensificar el intercambio de experiencias, estrechar la coordinación en los foros internacionales, fortalecer la conectividad económica y ampliar la cooperación en defensa, seguridad, comercio, inversión, educación, cultura e intercambios entre los pueblos.



Por su parte, Tran Cam Tu reafirmó que Vietnam concede constantemente la máxima prioridad a la consolidación y el desarrollo de las relaciones con Laos.



Subrayó que la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambos países constituyen un patrimonio invaluable, cultivado por generaciones de dirigentes y pueblos, así como una exigencia objetiva del desarrollo, de importancia estratégica y vital para la causa revolucionaria de cada Partido y país.



Instó a mantener intercambios frecuentes de alto nivel, implementar eficazmente los acuerdos y reforzar la cooperación entre ambos partidos, con el fin de proporcionar orientación estratégica y consolidar la confianza especial.



También propuso ampliar los intercambios sobre la construcción partidista y la formación de cuadros, fortalecer la cooperación entre las localidades, especialmente las zonas fronterizas, y vincular el desarrollo económico con la defensa, la seguridad y los intercambios entre los pueblos.



Asimismo, ambas partes deberán organizar conjuntamente actividades con motivo del Año de la Solidaridad y la Amistad Vietnam-Laos 2027, para seguir promoviendo su duradera solidaridad especial entre las generaciones futuras.



El primer ministro Saleumxay afirmó que el Gobierno de Laos trabajará estrechamente con su homólogo vietnamita y los organismos pertinentes para materializar los acuerdos de alto nivel en acciones concretas y promover una cooperación sustantiva./.

VNA