Buenos Aires (VNA)– La celebración de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2027 en Vietnam representa una gran oportunidad para dar a conocer al mundo los logros alcanzados por el país en las últimas décadas y fortalecer sus relaciones con socios internacionales, afirmó Marcelo Rodríguez, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Argentina.



En una entrevista concedida a la VNA en Buenos Aires sobre el papel de Vietnam en APEC, Rodríguez destacó que la organización del foro por tercera vez constituye una oportunidad muy importante para proyectar la imagen del país y mostrar los avances logrados a lo largo de los últimos años.



Según el dirigente argentino, acoger acontecimientos internacionales de esta magnitud supone abrir una importante “vidriera” al mundo, que permite a Vietnam presentar ampliamente su proceso de desarrollo y las transformaciones experimentadas. Al mismo tiempo, los preparativos y la organización de un evento de estas características requieren un importante trabajo a nivel nacional, que también tendrá efectos positivos para el país.



Rodríguez señaló que APEC, junto con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y otros foros multilaterales que se celebran en Asia-Pacífico, refleja el desplazamiento del centro de gravedad y el creciente peso de esta región en el comercio y la política internacionales.



En este contexto, Vietnam ocupa un lugar destacado y es cada vez más conocido no solo por su historia de lucha por la independencia nacional, sino también por sus logros económicos y su proceso de integración internacional en el siglo XXI.



Desde la perspectiva latinoamericana, Rodríguez señaló que Vietnam ha despertado durante décadas una profunda admiración por su lucha contra el imperialismo y por haber conquistado su soberanía y libertad. En los últimos años, a esa imagen se ha sumado la de un país que experimenta un fuerte desarrollo y profundas transformaciones, después de haber reconstruido y desarrollado su economía tras las pérdidas sufridas durante gran parte del siglo XX.



A su juicio, la experiencia vietnamita constituye también un referente para numerosos países de América Latina, que pueden encontrar en ella elementos de interés sobre cómo reconstruir, consolidar y desarrollar una nación después de afrontar grandes dificultades.



El secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Argentina consideró que la celebración de APEC 2027 permitirá difundir aún más la imagen y la experiencia de desarrollo de Vietnam, así como profundizar sus vínculos comerciales, culturales y políticos con el resto del mundo.



Al referirse al papel del Partido Comunista de Vietnam en el proceso de desarrollo nacional, Rodríguez subrayó que su liderazgo constituye un factor central y decisivo.



Afirmó que es necesario reconocer ese papel para comprender tanto la victoria vietnamita en la lucha por la liberación nacional como los avances alcanzados en la actual etapa de construcción y desarrollo del país.



En su opinión, la función del Partido se manifiesta, ante todo, en su capacidad para elaborar estrategias, evaluar la ejecución de los planes y realizar ajustes a partir de la experiencia práctica.



También destacó la importancia de construir un modelo de desarrollo estrechamente vinculado con las raíces culturales y las condiciones concretas de Vietnam, lo que, a su juicio, ha permitido al país superar desafíos y avanzar hacia sus objetivos.



A partir de sus observaciones y estudios sobre Vietnam, Rodríguez consideró que una de las principales experiencias que otros países pueden extraer es el papel de liderazgo y la capacidad de planificación estratégica de los partidos comunistas en el poder.



Según explicó, la continuidad de la orientación política y la capacidad de mantener estrategias a largo plazo permiten desarrollar políticas y programas de manera sostenida, sin interrupciones derivadas de cambios en las prioridades políticas.



No obstante, señaló que uno de los principales desafíos para el Partido Comunista de Vietnam consiste en escuchar permanentemente a la población y comprender sus necesidades, renovar y actualizar sus métodos de dirección, así como interpretar adecuadamente las transformaciones del escenario internacional.

En este sentido, consideró que los procesos de renovación deben seguir avanzando para responder a los intereses y aspiraciones del pueblo.



Rodríguez concluyó que, para comprender plenamente los logros y las transformaciones de Vietnam, es necesario tener en cuenta el papel dirigente del Partido Comunista de Vietnam, al que atribuyó un papel fundamental en el proceso de desarrollo del país./.

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