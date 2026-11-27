Hanoi (VNA) - El Comité Nacional APEC 2027 celebró hoy en Hanoi una rueda de prensa internacional para informar sobre el tema, las prioridades de cooperación y los preparativos del Año APEC 2027.



Durante el encuentro, el viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu, jefe de la Secretaría Nacional APEC 2027, informó de que Vietnam asumió oficialmente la presidencia del foro durante la Semana de Alto Nivel de APEC 2026, celebrada en Shenzhen (China).



Esta será la tercera ocasión en que Vietnam acoja APEC, tras las ediciones de 2006 y 2017, lo que refleja la confianza de las economías miembros en el papel del país y en sus contribuciones a la cooperación regional. El Partido y el Estado consideran que la organización del Año APEC 2027 constituye una de las principales prioridades de la política exterior multilateral de Vietnam hasta 2030.



Bajo el lema “Construir juntos una nueva era de resiliencia, innovación y prosperidad compartida”, Vietnam aspira a trabajar con las economías miembros para fortalecer la cooperación y la integración económica, afrontar los cambios del contexto internacional y generar nuevos motores de crecimiento sostenible para la región de Asia-Pacífico.



Para llevar este lema a la práctica, Vietnam propone tres prioridades de cooperación: elevar la productividad de las economías; impulsar el comercio y la inversión regionales, y reforzar la resiliencia y el dinamismo económicos, así como mejorar la calidad de vida de la población.



La primera prioridad busca generar nuevos motores de crecimiento y acelerar la transición hacia un modelo de desarrollo basado en la ciencia, la tecnología y la innovación. La segunda pretende ampliar los mercados, reforzar la conectividad, movilizar recursos y desarrollar nuevas cadenas de valor.



Por su parte, la tercera se centra en mejorar la capacidad de las economías para adaptarse a los cambios, aprovechar nuevas oportunidades y mantener un crecimiento sostenible.



Según Nguyen Minh Vu, estas tres prioridades están estrechamente vinculadas y se complementan entre sí: el aumento de la productividad fortalece el crecimiento y la competitividad, la promoción del comercio y la inversión amplía los espacios de integración económica, y el refuerzo de la resiliencia permite a las economías adaptarse y aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo. Todo ello contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la población.



En cuanto a los preparativos, Vietnam prevé organizar más de 200 actividades a lo largo de 2027, entre ellas 11 reuniones ministeriales y diálogos de alto nivel, que se distribuirán en siete localidades: Gia Lai, Khanh Hoa, Hanoi, Da Nang, Ciudad Ho Chi Minh, Quang Ninh y An Giang.



La Semana de Alto Nivel de APEC 2027, principal acontecimiento del año, tendrá lugar en noviembre de 2027 en Phu Quoc. Vietnam espera que el evento no solo marque un hito en su papel como anfitrión, sino que también impulse el desarrollo de las infraestructuras, refuerce la conectividad internacional y contribuya a convertir la isla en un centro económico y de servicios de alcance regional.



Los preparativos comenzaron con suficiente antelación. En julio de 2025, el Primer Ministro decidió establecer el Comité Nacional APEC 2027, integrado por cinco subcomités y una Secretaría Nacional, para dirigir y coordinar la organización de las actividades.



Asimismo, Vietnam mantiene consultas con las economías miembros y trabaja en coordinación con la Secretaría de APEC para elaborar iniciativas y documentos de cooperación que cuenten con consenso, sean viables y puedan tener continuidad más allá de 2027.



Nguyen Minh Vu destacó que el Año APEC 2027 será una oportunidad para dar a conocer internacionalmente la imagen de un Vietnam pacífico, estable, dinámico e innovador, con una cultura diversa y una población acogedora. También permitirá acercar APEC a los ciudadanos y las empresas, ayudándoles a conocer mejor los beneficios y las oportunidades que ofrece la cooperación regional.



Como parte de las actividades preparatorias, la Reunión Informal de Altos Funcionarios de APEC se celebrará del 7 al 9 de diciembre de 2026 en la provincia central de Gia Lai. Durante la rueda de prensa, el Comité Nacional APEC 2027 también presentó el portal oficial de información del Año APEC Vietnam 2027./.

VNA