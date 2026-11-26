Buenos Aires (VNA) – La organización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027 ofrecerá a Vietnam una oportunidad estratégica para poner en común su experiencia en integración económica, afirmó Estefanía Lucila Rouco, integrante del Grupo Joven del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).



En declaraciones a la VNA, Rouco señaló que Asia-Pacífico concentra una parte muy importante de los flujos comerciales y productivos del mundo, pero también enfrenta desafíos relacionados con las tensiones geopolíticas y comerciales, así como con las desigualdades en los niveles de desarrollo.



A su juicio, ser anfitrión de APEC 2027 permitirá a Vietnam compartir su propia experiencia en materia de integración económica y transformación productiva, al tiempo que contribuirá a definir una agenda regional orientada a elevar la productividad, dinamizar el comercio y las inversiones y fortalecer la resiliencia de las economías.



La investigadora argentina también destacó que el Gobierno vietnamita ha señalado la innovación, la transformación digital y el desarrollo de nuevos motores de crecimiento como ejes centrales de su propuesta para 2027. Estas prioridades, consideró, revisten especial importancia en un contexto en el que las economías de la región buscan nuevas fuentes de crecimiento y mayores capacidades para responder a las transformaciones de la economía mundial.



Al referirse al impacto del evento en el proceso de integración internacional y en la posición de Vietnam, Rouco consideró que APEC 2027 puede dejar una huella significativa en la proyección internacional del país.



El foro reúne a importantes referentes del ámbito político y empresarial, representantes de organismos internacionales y otros actores relevantes del sistema internacional, además de contar con una cobertura mediática cada vez más amplia a escala global. Todo ello representa una importante oportunidad de visibilidad para el país anfitrión, señaló.



No obstante, la especialista subrayó que el principal desafío será traducir esa visibilidad en resultados duraderos, que se reflejen en nuevos proyectos de inversión, mayores oportunidades de intercambio comercial, cooperación tecnológica y el fortalecimiento de los vínculos con las economías participantes.



Rouco consideró que, si aprovecha eficazmente esta oportunidad, Vietnam podrá no solo profundizar sus vínculos con los socios de la región, sino también dar un nuevo impulso a su proceso de integración internacional y seguir consolidando su papel y posición en los mecanismos de cooperación multilateral./.

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