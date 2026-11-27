Hanoi (VNA) - Vietnam promoverá iniciativas de cooperación con resultados prácticos para empresas y ciudadanos durante el Año APEC 2027, con énfasis en nuevos motores de crecimiento, el fortalecimiento de los vínculos con la comunidad empresarial y la ampliación de las oportunidades de desarrollo.



Así lo informaron dirigentes del Ministerio de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa internacional sobre el Año APEC 2027, celebrada hoy en Hanoi por el Comité Nacional del APEC 2027. Como anfitrión, Vietnam aprovechará la ocasión además para promover la imagen de su cultura, país, pueblo y logros de desarrollo en la nueva era.



El viceministro permanente de Relaciones Exteriores y jefe de la Secretaría Nacional del APEC 2027, Nguyen Minh Vu, explicó que, al reunir a 21 economías con distintos niveles de desarrollo e intereses, APEC requiere consultas para encontrar puntos de convergencia y definir prioridades comunes. En este proceso, Vietnam ha mantenido consultas activas con las economías miembros, con la prosperidad compartida como uno de los ejes centrales.



Entre las prioridades destaca el aumento de la productividad laboral mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología, la innovación y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad. La agenda abarcará ámbitos como las aduanas, las capacidades digitales y la armonización de normas, con el objetivo de facilitar la inversión, reducir costos para las empresas y generar beneficios concretos para la población.



Vietnam integrará estas prioridades en las agendas de los grupos de trabajo y subcomités de APEC, vinculándolas con cuestiones como la resiliencia y el dinamismo económico, la adaptación a las perturbaciones externas, la economía digital y la transformación de las cadenas de suministro.



Otro eje será reforzar la conexión entre las economías de APEC y la comunidad empresarial, especialmente mediante el Consejo Consultivo Empresarial de APEC (ABAC). Vietnam prevé organizar, además de la Cumbre Empresarial de APEC, una cumbre sobre ciencia, tecnología e innovación durante la Semana de Alto Nivel y promover el concurso APEC Challenge para jóvenes de Asia-Pacífico.



También se organizarán actividades para facilitar el diálogo entre empresas y responsables de políticas, incluido un foro de promoción comercial y de inversiones durante la Reunión Informal de Altos Funcionarios de APEC en la provincia de Gia Lai.



Nuevos motores de crecimiento



Vietnam continuará aprovechando los resultados del Año APEC 2026, en particular en comercio digital, resiliencia de la economía digital, cadenas de suministro, seguridad alimentaria y resiliencia económica.



Asimismo, prestará atención a nuevos motores de crecimiento vinculados a la transición demográfica y sectores emergentes, como la economía plateada y del cuidado. Nguyen Minh Vu señaló que la proporción de personas mayores de 65 años en Asia-Pacífico pasó del 7% en 1990 al 15% en 2025, lo que abre nuevas oportunidades de crecimiento.



Durante el Año APEC 2027, Vietnam también promoverá un diálogo de alto nivel sobre las industrias culturales y creativas, con el objetivo de convertir la cultura, el conocimiento y la creatividad en nuevas fuentes de valor.



El país impulsará además programas para mejorar las capacidades, reducir la brecha digital y ampliar las oportunidades para ciudadanos, empresas y localidades. Se prestará especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas y a la cooperación entre ciudades de la región de APEC.



Promover la imagen de Vietnam



La viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang, jefa de la Subcomisión de Información y Cultura, destacó que la celebración de APEC permitirá a Vietnam mostrar sus contribuciones al Foro y promover su cultura, su país y su pueblo.



Las actividades de comunicación se centrarán en la promoción cultural y del patrimonio, el turismo y la identidad visual del Año APEC 2027. Durante las reuniones, especialmente la Semana de Alto Nivel, se prevén semanas y jornadas culturales, festivales artísticos y gastronómicos, intercambios culturales y exposiciones sobre Vietnam y las economías miembros.



La celebración de reuniones en siete localidades de las regiones norte, centro y sur ofrecerá asimismo oportunidades para promover sus potencialidades y productos turísticos, incluidos el turismo comunitario, ecológico y verde.



La Semana de Alto Nivel tendrá lugar en Phu Quoc, elegida por su belleza natural y creciente desarrollo como centro turístico, de servicios e innovación. Nguyen Minh Vu señaló que la elección responde también al mensaje “Un océano, una comunidad”, que refleja la conexión y el dinamismo de Asia-Pacífico.



A través de APEC 2027, Vietnam espera presentar a Phu Quoc como un destino atractivo para vivir, viajar, experimentar e innovar, y mostrar ante la comunidad internacional la imagen de un país dinámico, innovador e integrado en la nueva era./.

VNA