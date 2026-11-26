Buenos Aires (VNA) – Pedro de Oliveira, secretario general de la Asociación de Amistad y Cooperación Brasil-Vietnam (ABRAVIET), consideró que la celebración de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Vietnam en 2027 representa una oportunidad estratégica para que el país potencie su papel y su posición en la región, al tiempo que impulse sus objetivos de desarrollo económico.



En una entrevista concedida a la VNA sobre las oportunidades y ventajas de Vietnam como anfitrión de APEC 2027, en un contexto de importantes cambios en la economía mundial y regional, Oliveira señaló que Vietnam ocupa una posición relevante en la región de Asia-Pacífico.



A su juicio, la organización de este evento no solo tiene importancia diplomática, sino que también puede generar efectos positivos en la economía, las infraestructuras y la proyección internacional del país.



Según el entrevistado, una de las principales ventajas de Vietnam es su capacidad para desempeñar el papel de vínculo de confianza entre las grandes potencias, contribuyendo así a promover la cooperación, el diálogo y el multilateralismo. APEC 2027 permitirá al país proyectar su visión sobre la cooperación y la integración regional, así como fortalecer sus relaciones bilaterales mediante encuentros y reuniones de alto nivel al margen del evento.



Oliveira consideró que la atracción de inversión extranjera constituye también una importante oportunidad. La atención internacional que concitará APEC 2027 permitirá a Vietnam presentar a los inversores globales su entorno empresarial, su fuerza laboral cualificada y la estabilidad de su economía.



De esta manera, el país podrá generar condiciones más favorables para captar capital destinado a sectores de alto valor añadido, especialmente la alta tecnología y el desarrollo de infraestructuras.



Asimismo, la celebración de APEC 2027 contribuirá a promover la imagen nacional, impulsar el turismo y reforzar el atractivo de Vietnam como destino moderno y acogedor.



Según Oliveira, los preparativos para el evento también estimularán la mejora de la infraestructura hotelera, los servicios y las condiciones de atención a los visitantes internacionales, lo que dejará beneficios duraderos para el sector turístico.



En cuanto al impacto en las infraestructuras, el secretario general de ABRAVIET señaló que la organización de un evento internacional de la magnitud de APEC exige al país anfitrión prestar especial atención a las inversiones y mejoras en aeropuertos, carreteras, sistemas de telecomunicaciones y centros de convenciones.



Estas obras y mejoras no solo estarán al servicio del evento, sino que constituirán un legado a largo plazo, al contribuir a mejorar la conectividad nacional e internacional y facilitar tanto las actividades económicas como la vida de la población.



A su juicio, APEC 2027 también abrirá oportunidades concretas para las empresas vietnamitas. La presencia de dirigentes y representantes empresariales de las principales economías del mundo permitirá a las compañías nacionales ampliar sus redes de contactos, establecer nuevas asociaciones y participar más profundamente en las cadenas globales de valor. Sectores como los servicios y la hotelería también podrán beneficiarse de este acontecimiento.



Oliveira destacó especialmente que la organización de APEC 2027 brindará a Vietnam la oportunidad de asumir un papel más activo en la promoción de las prioridades de cooperación económica regional, entre ellas la transformación digital, la transición energética y el comercio inclusivo.



Estos ámbitos revisten importancia práctica para las economías miembros y responden, al mismo tiempo, a las exigencias del desarrollo sostenible y de adaptación a las fluctuaciones de la economía mundial.



Al evaluar la huella que el evento podría dejar en el proceso de integración y en la posición internacional de Vietnam, Oliveira subrayó que APEC 2027 puede convertirse en un catalizador del desarrollo del país, al combinar los beneficios diplomáticos inmediatos con ventajas económicas y estructurales a largo plazo.



Según el entrevistado, la exitosa organización de APEC 2027 ofrecerá a Vietnam nuevas oportunidades para consolidar su imagen como un socio fiable, proactivo y responsable, que contribuye activamente a los mecanismos de cooperación multilateral, promueve la integración económica regional y fortalece el diálogo entre las economías./.

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