Hanoi (VNA) - Vietnam e India deben fortalecer la cooperación marítima, desarrollar capacidades y compartir recursos para contribuir a mantener un entorno marítimo pacífico, estable y seguro, basado en el derecho internacional en el Indo-Pacífico.



Así lo destacaron los participantes en un seminario organizado el 26 de noviembre por la Embajada de Vietnam en Nueva Delhi y la Fundación Marítima Nacional de India (NMF), centrado en el papel de Vietnam como colíder del cuarto pilar, “Desarrollo de capacidades y compartición de recursos”, de la Iniciativa de los Océanos Índico-Pacífico (IPOI).



El embajador vietnamita, Trinh Minh Manh, señaló que la seguridad de las rutas marítimas es vital tanto para los países costeros como para la economía mundial. Sin embargo, el sector afronta desafíos como las disputas marítimas, la piratería, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), la contaminación y los desastres naturales, que exigen una mayor cooperación en materia de vigilancia, intercambio de información y aplicación de la ley.



Vietnam e India comparten intereses estratégicos y el compromiso con la paz, la estabilidad y un orden marítimo basado en normas. En los últimos años, ambos países han ampliado los intercambios navales, las visitas portuarias, la coordinación entre sus guardias costeras, la formación de oficiales, la investigación científica marina y las operaciones de búsqueda y rescate.



El embajador afirmó que, mediante su papel de colíder en la IPOI, Vietnam desea promover iniciativas prácticas y aprovechar las experiencias y fortalezas de ambos países.



Por su parte, el almirante Dinesh K. Tripathi, presidente de la NMF y exjefe del Estado Mayor de la Armada india, valoró los avances de la cooperación bilateral. Advirtió que las rutas que conectan el océano Índico con el Sudeste Asiático y el mar del Este (mar de China Meridional) son esenciales para el comercio y el suministro energético mundial, pero afrontan riesgos derivados de la competencia estratégica, las actividades coercitivas en la zona gris, la pesca IUU, las amenazas a las infraestructuras submarinas y el cambio climático.



Propuso tres prioridades: institucionalizar la formación de recursos humanos en el ámbito marítimo; intensificar el intercambio de información y la vigilancia mediante mecanismos como el Centro de Fusión de Información de la Región del Océano Índico (IFC-IOR), y promover el desarrollo conjunto de tecnologías y el intercambio de recursos técnicos. También subrayó que el desarrollo de capacidades debe abarcar la formación especializada y los marcos jurídicos.



El doctor Vu Hai Dang, director interino del Centro de Diplomacia Marítima de la Academia Diplomática de Vietnam, señaló que el país aspira a convertirse en una nación marítima fuerte, con una economía oceánica sostenible y una gestión moderna. Entre las áreas prioritarias de cooperación mencionó la seguridad marítima, la aplicación de la ley, la búsqueda y el rescate, las energías renovables marinas, la construcción naval, la acuicultura y la aplicación de la inteligencia artificial a la gestión oceánica.



Otros expertos indios propusieron ampliar la colaboración en asistencia humanitaria, respuesta a desastres, hidrografía y oceanografía, así como establecer grupos de trabajo y proyectos piloto bilaterales. También compartieron experiencias de India en formación y transferencia tecnológica, incluido el intercambio de información marítima con 85 países.



Los participantes coincidieron en que el desarrollo de capacidades y el intercambio de recursos deben vincular la seguridad marítima con la ciencia, la tecnología, la economía oceánica y la protección ambiental. Se espera que el coliderazgo de Vietnam, junto con India, la Unión Europea, Alemania y los Países Bajos, impulse la Asociación Estratégica Integral Reforzada bilateral y contribuya a un Indo-Pacífico pacífico, estable, libre, abierto y próspero./.

VNA