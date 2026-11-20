Da Nang, Vietnam (VNA) - La fragata INS Sahyadri (F49) de la Armada india, bajo el mando del capitán Vikas Jha y con 294 oficiales y marineros a bordo, llegó hoy al puerto de Tien Sa para una visita de cortesía a la ciudad vietnamita de Da Nang, que se prolongará hasta el día 22.



La visita tiene como objetivo fomentar el entendimiento y la confianza entre las armadas de ambos países, contribuyendo al fortalecimiento de la amistad y la cooperación en defensa entre Vietnam y la India.



En la ceremonia de bienvenida participaron representantes del Departamento municipal de Asuntos Exteriores, el Mando de la Región Naval 3, el Mando Militar y la Policía de Da Nang, así como la Guardia Fronteriza y otras unidades pertinentes. Por la parte india asistieron el agregado de Defensa en Vietnam y representantes de la embajada de Nueva Delhi en el país.

La ceremonia de bienvenida a los oficiales y marineros de la fragata INS Sahyadri (F49) de la Armada india (Foto: VNA)





Durante su estancia, la delegación del buque realizará visitas de cortesía a dirigentes del Comité Popular de Da Nang y del Mando de la Región Naval 3. Asimismo, los oficiales y marineros participarán en actividades deportivas con sus homólogos vietnamitas y visitarán lugares de interés cultural de la ciudad.



Estas actividades brindarán oportunidades para que los miembros de ambas armadas se reúnan e intercambien experiencias, reforzando el conocimiento y la comprensión mutuos.



Está previsto que la fragata INS Sahyadri zarpe de Da Nang el 22 de noviembre./.