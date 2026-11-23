Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, instó hoy a las autoridades de todos los niveles, sectores, organizaciones, empresas e individuos, tanto nacionales como internacionales, a seguir trabajando juntos para aportar recursos, experiencia e iniciativas para la construcción de una sociedad unida, compasiva y segura, garantizando que las personas vulnerables no se queden atrás.



Durante un acto conmemorativo por el 80.º aniversario de la fundación de la Cruz Roja de Vietnam (23 de noviembre de 1946-2026), celebrado en Hanoi, el máximo dirigente expresó su profundo agradecimiento a las sucesivas generaciones de cuadros, miembros, jóvenes y voluntarios de la asociación, quienes se han consagrado, e incluso sacrificado sus vidas, por la causa humanitaria.



También agradeció a las sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al Movimiento Internacional y a los amigos extranjeros que han acompañado a Vietnam durante las guerras y en las etapas de paz y desarrollo.



La vitalidad de una organización humanitaria, consideró, reside en los valores materializados mediante acciones. Millones de personas, familias, organismos y empresas, dentro y fuera del país, han aportado voluntariamente esfuerzos, conocimientos y recursos para ayudar a quienes atraviesan dificultades. Tanto las grandes contribuciones como los pequeños gestos de solidaridad son valiosos por la compasión y responsabilidad comunitaria que representan.



Manifestó su deseo de que estos ejemplos inspiren a los cuadros, militantes, ciudadanos, familias, organismos y empresas a cultivar la empatía y convertir el afecto en acciones concretas y eficaces.



Ante los desafíos de los desastres naturales, el cambio climático, las epidemias, el envejecimiento poblacional, la pobreza y la desigualdad, el secretario general y presidente To Lam llamó a renovar la labor humanitaria, pasando del socorro posterior a las crisis a la prevención, preparación y respuesta temprana. Asimismo, pidió acompañar a la población en la recuperación de sus medios de vida y el fortalecimiento de su capacidad para superar las dificultades.



La actividad humanitaria debe vincularse al desarrollo sostenible, situando al ser humano en el centro, protegiendo su dignidad y autonomía. La asistencia no solo debe satisfacer necesidades inmediatas, sino también generar oportunidades, capacidades y confianza. La Cruz Roja debe conectar las políticas con las necesidades reales, coordinar los recursos sociales y garantizar que la ayuda llegue oportunamente a quienes la necesitan.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, junto con los delegados, inauguran el Portal Humanitario Digital Nacional durante el evento. (Foto: VNA)



El máximo dirigente propuso consolidar las estructuras de base de la organización conforme al nuevo modelo de administración local, ampliar el voluntariado, mejorar la capacidad de sus cuadros y contribuir al perfeccionamiento de los mecanismos y políticas.



La Cruz Roja de Vietnam debe contribuir a la construcción de una sociedad donde la compasión se convierta en una forma de vida, cada comunidad tenga la capacidad de protegerse y apoyarse a sí misma, y cada persona en circunstancias difíciles reciba asistencia oportuna y tenga la oportunidad de recuperarse y salir adelante, reafirmó.



Por su parte, la presidenta de la Cruz Roja de Vietnam, Do Thi Thu Thao, repasó los 80 años de construcción y desarrollo de la organización.



Fundada bajo la atención y orientación del Presidente Ho Chi Minh, la entidad celebró su primer Congreso Nacional el 23 de noviembre de 1946, en la aldea de Thanh Am, actualmente perteneciente a Hanoi. El Presidente Ho Chi Minh fue proclamado su primer presidente honorario. En 1957 ingresó en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y en 1965 adoptó oficialmente su nombre actual.



Desde sus primeras actividades de socorro a heridos, lucha contra la hambruna y atención a las víctimas de la guerra, la organización impulsó numerosas campañas y modelos humanitarios, como el “Mes Humanitario”, el “Tet Compasivo” y los programas de apoyo a los medios de vida.



Durante el mandato 2022-2026, sus actividades humanitarias alcanzaron unos 814 millones de dólares y beneficiaron a más de 52 millones de personas vulnerables.



Para 2026-2031, la Cruz Roja de Vietnam se propone renovar sus métodos con un enfoque centrado en las personas, tomando a la comunidad como base y la transformación digital como motor. Priorizará la prevención, la alerta temprana, la acción anticipada y la recuperación de capacidades. Durante el acto, To Lam, presidente honorario de la Cruz Roja de Vietnam, otorgó Orden del Trabajo de Primera Clase a la entidad en reconocimiento a sus destacados logros en bienestar social, beneficencia y labor humanitaria, así como a sus contribuciones al desarrollo nacional.



Con motivo del aniversario, fueron homenajeadas 80 personas como ejemplos destacados de compasión.



En la ceremonia también se activó el Portal Humanitario Digital Nacional, destinado a conectar y actualizar información sobre las actividades humanitarias, aumentar la transparencia y fomentar la participación comunitaria.



Además, se presentaron el Premio Humanitario de Vietnam, el proyecto “La Persona Más Cercana” y la nueva interfaz del Fondo Humanitario de Vietnam, iniciativas para impulsar los esfuerzos sostenidos en favor de la comunidad./.