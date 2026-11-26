Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam ha establecido requisitos de cualificación y experiencia para los extranjeros que desempeñen funciones directivas, docentes, de investigación científica e intercambio académico en instituciones educativas del país.



El viceprimer ministro Le Tien Chau firmó el Decreto No. 411/2026/ND-CP, del 13 de noviembre, que consta de cinco capítulos y 23 artículos y regula las condiciones profesionales, la contratación y las responsabilidades de los trabajadores extranjeros y las instituciones educativas.



La normativa se aplica a centros de educación preescolar, general, continua, profesional y universitaria, así como a escuelas dependientes de organismos estatales, centros especializados e instituciones con inversión extranjera.



Requisitos generales



Los extranjeros deberán cumplir las condiciones profesionales y los requisitos específicos de cada puesto, conforme a la legislación vietnamita. No podrán trabajar quienes tengan prohibido ocupar determinados cargos o ejercer actividades por decisión judicial o de una autoridad competente, ni quienes pretendan desempeñar funciones restringidas por razones de defensa, seguridad o protección de datos.



El decreto da prioridad a quienes dominen el vietnamita o acrediten al menos el nivel 2/6, y conozcan la cultura, las costumbres y las tradiciones del país. Se considera hablante nativo a quien tenga la nacionalidad de un país donde el idioma que enseñará sea oficial y posea un título de educación secundaria superior o más avanzado expedido por una institución que imparta enseñanza en esa lengua.



Requisitos para la educación preescolar



Los directivos deberán tener un título universitario o superior en gestión educativa o una especialidad adecuada y al menos dos años de experiencia en centros preescolares. Como alternativa, podrán acreditar un doctorado, el título de profesor o profesor asociado, o la condición de académico de una academia científica.



Los docentes deberán contar con formación profesional superior o universitaria en educación preescolar o una especialidad relacionada, además de dos años de experiencia. También podrán cumplir el requisito quienes posean alguno de los títulos académicos superiores mencionados.



Los hablantes nativos que enseñen idiomas extranjeros necesitarán un título de formación profesional superior o universitario, un certificado de enseñanza reconocido por el Ministerio de Educación y Formación y al menos 90 sesiones lectivas de prácticas en un centro preescolar vietnamita.



Requisitos para la educación general



Los directivos deberán tener un título universitario o superior en gestión educativa o una especialidad adecuada y dos años de experiencia en centros de educación general, o bien un doctorado, el título de profesor o profesor asociado, o la condición de académico de una academia científica.



Los docentes necesitarán un título universitario o superior relacionado con la asignatura que impartan y un certificado de formación pedagógica o dos años de experiencia docente. Como alternativa, podrán acreditar los títulos académicos superiores previstos en el decreto.



Los hablantes nativos que enseñen idiomas extranjeros deberán contar con un título universitario o superior y un certificado de enseñanza reconocido por el Ministerio de Educación y Formación para su uso en Vietnam.



En ambos niveles educativos, los extranjeros que utilicen una lengua extranjera para desempeñar funciones directivas, docentes u organizar actividades educativas deberán acreditar un dominio mínimo de nivel 4 en el marco vietnamita, equivalente al B2 europeo. Estarán exentos los hablantes nativos y quienes hayan cursado estudios universitarios o de posgrado a tiempo completo en el extranjero en esa lengua, siempre que sus títulos estén reconocidos conforme a la normativa vigente.



El decreto entrará en vigor el 15 de enero de 2027./.

VNA