Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, subrayó hoy la necesidad de impulsar una reforma integral y modernizar el sistema educativo para preparar recursos humanos y talentos al servicio del desarrollo nacional, al afirmar que la educación y la formación deben avanzar un paso por delante de las exigencias del país en la nueva etapa de desarrollo.



El jefe de Gobierno hizo estas declaraciones durante un encuentro con destacados representantes del sector educativo de todo el país, organizado con motivo del 44.º aniversario del Día del Maestro de Vietnam (20 de noviembre de 1982-2026).



En su intervención, el primer ministro transmitió sus felicitaciones y expresó su profundo agradecimiento a los profesores, los directivos del sector educativo distinguidos y a todo el personal docente del país. Al destacar la tradición vietnamita de aprecio por el aprendizaje y respeto a los maestros, afirmó que la imagen del docente dedicado ocupa siempre un lugar sagrado en la memoria y el corazón de cada vietnamita.



Manifestó su reconocimiento a los más de 1,4 millones de docentes de todo el país, especialmente a quienes superan numerosas dificultades y se alejan de sus familias para llevar conocimientos a los estudiantes de zonas montañosas, remotas, fronterizas e insulares.



Según el jefe de Gobierno, las contribuciones del profesorado han desempeñado un papel fundamental en los avances del sector educativo durante los últimos años.



La reforma integral y profunda de la educación y la formación ha registrado resultados positivos, con contenidos y métodos de enseñanza cada vez más orientados a la práctica, una mejora de la calidad en los distintos niveles educativos y una aplicación eficaz de las políticas de exención y apoyo a las matrículas, créditos educativos y becas, señaló.



Informó de que los centros de educación general con internado que integran varios niveles, construidos en la primera fase en las comunas fronterizas terrestres, ya han comenzado a funcionar, ofreciendo mejores condiciones de aprendizaje a los alumnos de zonas desfavorecidas.



Adelantó que el Gobierno está dirigiendo la ejecución de la segunda fase y se propone garantizar la gratuidad de los libros de texto a partir del curso escolar 2028-2029, un año antes de lo previsto en la resolución del Buró Político.



Al referirse a las nuevas exigencias del desarrollo nacional, Le Minh Hung destacó que la Resolución número 71 del Buró Político sobre el avance de la educación y la formación refleja una visión estratégica y una firme voluntad de reforma, al tiempo que reafirma que la educación constituye una prioridad nacional de primer orden y determina el futuro de la nación.



En este contexto, pidió continuar renovando el sistema educativo de manera integral, moderna, equitativa y con calidad, en consonancia con los estándares internacionales.



También instó a desarrollar en los estudiantes el pensamiento independiente y creativo, la capacidad de resolver problemas, trabajar en equipo y adaptarse a los cambios.



Además, consideró necesario fortalecer las competencias digitales, el pensamiento tecnológico, el dominio de idiomas extranjeros y el espíritu de aprendizaje permanente, junto con la formación ética, la personalidad, el patriotismo y la voluntad de contribuir al país.



El primer ministro insistió en mantener el principio de situar al estudiante en el centro, a la escuela como fundamento y al docente como fuerza motriz del proceso educativo.



Asimismo, pidió crear condiciones para que cada alumno pueda desarrollar sus capacidades y aptitudes, combatir la búsqueda de logros meramente formales y reducir la presión académica.



También señaló la necesidad de modernizar y elevar la calidad de la educación en todos los niveles, desde la enseñanza preescolar y general hasta la universitaria y la formación profesional.



Para ello, instó a promover la aplicación de la ciencia y la tecnología, la inteligencia artificial y la transformación digital; renovar los programas y métodos de enseñanza, y estrechar los vínculos entre centros educativos, instituciones de investigación y empresas.



La formación, añadió, debe estar más estrechamente vinculada con la investigación científica, la innovación y las actividades productivas y empresariales.



También pidió garantizar que todos los ciudadanos tengan oportunidades de acceder a una educación de calidad, independientemente de su lugar de residencia, prestando especial atención a las zonas remotas, montañosas, fronterizas e insulares y a las localidades con una elevada población de minorías étnicas.



Abogó por una integración internacional proactiva, la asimilación de los avances educativos mundiales y el fortalecimiento de la posición de la educación vietnamita en el ámbito internacional./.

VNA