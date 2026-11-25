Londres (VNA) - Una delegación del Ministerio de Educación y Formación de Vietnam, encabezada por el viceministro Pham Ngoc Thuong, realizó una visita de trabajo al Reino Unido los días 23 y 24 de noviembre para promover la cooperación educativa y fortalecer los vínculos entre las instituciones de ambos países.



Durante una reunión con el Ministerio de Educación y Competencias británico, Ngoc Thuong y la baronesa Smith de Malvern, secretaria de Estado para Competencias, intercambiaron experiencias sobre la renovación de la educación general, la transformación digital, el desarrollo del profesorado y la promoción del inglés como segunda lengua en las escuelas vietnamitas.



El encuentro permitió concretar el Memorando de Entendimiento firmado en Hanoi en octubre de 2026 por el ministro vietnamita de Educación y Formación, Hoang Minh Son, y la secretaria de Estado británica.



El viceministro vietnamita propuso reforzar el intercambio de experiencias sobre la renovación de los programas educativos en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, la aplicación de tecnologías digitales en la evaluación del alumnado y la formación docente.



Asimismo, destacó la necesidad de pasar de la enseñanza del inglés como asignatura extranjera a la creación de entornos escolares donde se utilice habitualmente este idioma.



La parte británica manifestó su disposición a facilitar contactos entre el Ministerio vietnamita y empresas y organizaciones educativas del país. Ambas partes también acordaron estudiar las prioridades de cooperación y elaborar una hoja de ruta para su implementación.



En otra reunión con el Ministerio de Empresa, Innovación, Ciencia y Comercio del Reino Unido, las dos partes analizaron las posibilidades de aprovechar las fortalezas británicas en tecnología educativa, plataformas digitales, materiales didácticos e inteligencia artificial (IA) para apoyar las prioridades de Vietnam.



Como resultado, identificaron dos ámbitos fundamentales de cooperación: el desarrollo del profesorado y la aplicación de tecnologías educativas e IA.



También estudiarán medidas para mejorar la formación, evaluación y condiciones laborales de los docentes de inglés, así como soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de Vietnam.



Durante su visita a la Embajada vietnamita en el Reino Unido, el viceministro destacó el prestigio de la educación británica y su contribución a la formación de recursos humanos para Vietnam.



Señaló que el país cuenta con unos 26 millones de alumnos y estudiantes, una sólida tradición educativa y una economía en rápido crecimiento, lo que ofrece importantes oportunidades para las organizaciones educativas británicas.



Por su parte, el embajador Do Minh Hung informó de que alrededor de 10.000 estudiantes vietnamitas cursan actualmente estudios en el Reino Unido.



Además, la Red de Intelectuales Vietnamitas en este país reúne a más de 200 expertos, profesores e investigadores de universidades de prestigio como Oxford y Cambridge.



La delegación también se reunió con el British Council, participó en una mesa redonda sobre el inglés como segunda lengua y mantuvo encuentros con empresas especializadas como Efekta Education, uTalk Language Learning y Pearson.



La visita refleja el interés de Vietnam por aprovechar la experiencia, la tecnología y los recursos internacionales para impulsar sus objetivos educativos a largo plazo.



No obstante, el éxito de esta iniciativa dependerá, ante todo, del fortalecimiento de las capacidades internas, especialmente del profesorado, los centros educativos y la gestión del sistema escolar./.

VNA