Hanoi (VNA) – La Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM) entregó anoche el Premio Khue Van Cac 2026 a 10 jóvenes científicos destacados en ciencias sociales y humanidades, durante una ceremonia celebrada en el sitio histórico nacional especial del Templo de la Literatura (Van Mieu - Quoc Tu Giam), en Hanoi.

En la ocasión, también distinguió a otros ocho jóvenes científicos prometedores por sus esfuerzos y potencial de investigación en este campo.

En su intervención, Nguyen Tuong Lam, secretario del Comité Central de la UJCHCM, destacó que, ante el rápido desarrollo de la inteligencia artificial y la transformación digital, las ciencias sociales y las humanidades desempeñan un papel fundamental en la orientación del desarrollo, el perfeccionamiento institucional, el fortalecimiento de los valores culturales y el desarrollo integral de las personas.

Para impulsar el talento científico joven, subrayó la necesidad de construir un ecosistema de investigación, ampliar la libertad académica y facilitar la participación de los jóvenes científicos en la solución de problemas prácticos. Asimismo, expresó su deseo de que los galardonados continúen desarrollando sus capacidades, alcancen nuevos logros académicos y contribuyan de manera concreta al desarrollo nacional.

El Premio Khue Van Cac se concede cada dos años a científicos menores de 35 años que estudian, investigan o trabajan en el país y en el extranjero, en seis disciplinas y áreas interdisciplinarias de las ciencias sociales y las humanidades. El galardón busca descubrir, formar y promover el talento joven vietnamita, contribuyendo al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, así como a la captación de talentos.

La convocatoria de 2026, abierta del 15 de junio al 10 de septiembre, recibió 55 candidaturas propuestas por 37 organismos, instituciones, universidades y centros de investigación del país, así como por organizaciones juveniles vietnamitas en el extranjero. Los trabajos abordaron temas prácticos como el perfeccionamiento institucional y jurídico, la reforma educativa, el desarrollo económico, la conservación y promoción de los valores culturales, y el estudio de las personas, la historia y la vida social de Vietnam.

Entre los 10 galardonados figuran los maestros y doctores que trabajan en universidades, academias e instituciones educativas de Hanoi, Hue, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh.

De los 10 científicos reconocidos, siete son doctores, tres tienen título de máster y tres son mujeres. Sus edades oscilan entre los 31 y los 35 años. Cuentan con investigaciones, monografías, proyectos y propuestas de valor académico y práctico, así como publicaciones de calidad en prestigiosas revistas especializadas nacionales e internacionales y destacados resultados en actividades de investigación científica.

Cada galardonado recibió un certificado de mérito del Comité Central de la UJCHCM, el símbolo del premio y un certificado acreditativo./.