Hanoi (VNA) - La Unión de Asociaciones de Ciencia y Tecnología de Vietnam (VUSTA), en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Confederación General del Trabajo de Vietnam y el Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, celebró la ceremonia de clausura y entrega del Premio de Creatividad Científica y Tecnológica de Vietnam 2025 (VIFOTEC).

En el evento efectuado la víspera, el profesor Chau Van Minh, presidente de VUSTA, destacó que, tras más de 30 años de formación y desarrollo desde 1995, el premio ha consolidado su prestigio y posición como uno de los galardones más importantes para reconocer los logros de investigación científica y tecnológica, así como el papel del personal intelectual en el desarrollo nacional.

En 2025, el certamen recibió 83 proyectos en seis ámbitos. El Comité Organizador seleccionó 42 proyectos destacados para otorgar los galardones: seis primeros premios, 10 segundos, 13 terceros y 13 menciones honoríficas.

Entre los primeros premios, en el ámbito de Mecánica y Automatización, destacó el proyecto de investigación e integración de algunos sistemas especiales para el vehículo de combate de infantería XCB-01, presentado por el coronel Nguyen Thanh Tien y sus colaboradores, del Instituto de Ingeniería de Vehículos Militares del Ministerio de Defensa.

En el ámbito de Tecnologías de la Información, Electrónica y Telecomunicaciones, el galardón fue para el proyecto de investigación y desarrollo de una plataforma y la fabricación experimental de un prototipo de buscador electroóptico para misiles antibuque subsónicos, dirigido por el teniente coronel Tran Tien Hai del Instituto Aeroespacial Viettel.

En el ámbito de Ahorro Energético y Uso de Nuevas Energías, obtuvo el primer premio el proyecto de investigación y aplicación de tecnología de molienda en seco de esquisto ultrafino para la producción de baldosas Cotto con ahorro energético, realizado por el Héroe del Trabajo Nguyen Quang Mau y sus colaboradores, de la Sociedad Anónima de Cerámica Dat Viet.

El primer premio en el ámbito de Tecnología de Materiales fue concedido al proyecto de investigación sobre la tecnología de producción de materiales de soporte polimérico multicapa destinados a la industria de impresión de seguridad, aplicado en la Planta de Alta Tecnología Polymer Q&T, dirigido por el ingeniero Luong Ngoc Anh y sus colaboradores.

El profesor Chau Van Minh, presidente de VUSTA, habla en la cita (Foto: VNA)

En el ámbito de las tecnologías para hacer frente al cambio climático, proteger el medio ambiente y utilizar racionalmente los recursos naturales, se concedieron dos primeros premios: uno al proyecto de construcción de un modelo de mecanización integral combinado con el uso de preparados biológicos para la producción de arroz de bajas emisiones en Vietnam; y otro al proyecto de investigación y aplicación de un método de fermentación semiseca rápida para el tratamiento y reciclaje de residuos orgánicos domésticos conforme al modelo de economía circular.

Cabe destacar que dos proyectos ganadores del primer premio, correspondientes a los ámbitos de Ahorro Energético y Uso de Nuevas Energías y Tecnología de Materiales, recibieron certificados de reconocimiento a proyectos destacados de 2025 por parte del director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Al lanzar la convocatoria del Premio de Creatividad Científica y Tecnológica de Vietnam 2026, el viceministro de Ciencia y Tecnología Le Xuan Dinh señaló que el certamen seguirá centrándose en seis ámbitos tecnológicos prioritarios: mecánica y automatización; tecnología de materiales; tecnologías de la información, electrónica y telecomunicaciones; biotecnología al servicio de la producción y la vida; tecnologías para hacer frente al cambio climático, proteger el medio ambiente y utilizar racionalmente los recursos naturales; y tecnologías para el ahorro energético y el uso de nuevas energías.

El VIFOTEC se celebra anualmente con el objetivo de reconocer a científicos e innovadores de todo el país por sus destacados trabajos de investigación y sus resultados prácticos. La calidad de los proyectos participantes ha mejorado progresivamente, con aportaciones de amplia aplicación que benefician a la comunidad y contribuyen al desarrollo socioeconómico del país./.