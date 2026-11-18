Hanoi (VNA) - La transformación digital nacional de Vietnam avanza con las personas como eje central, no solo para facilitarles el acceso a los servicios tecnológicos, sino también para convertirlas en protagonistas de la creación de valor en el entorno digital.



La incorporación del concepto de ciudadano digital al marco jurídico y la promulgación de nuevas políticas en esta materia buscan dotar a la población de herramientas, habilidades y servicios para participar de forma segura y eficaz en la vida digital.



La propuesta del Ministerio de Seguridad Pública de incluir el concepto de ciudadano digital en la Ley de Transformación Digital y la emisión de la Resolución No. 66.22/2026/NQ-CP sobre el desarrollo de la ciudadanía digital marcan un avance importante en este proceso.



En la ceremonia de respuesta al Día del Ciudadano Digital de Vietnam 2026, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung destacó que la transformación digital está pasando de una etapa centrada en la creación de plataformas a otra enfocada en los usuarios, y de la prestación de servicios a la generación de valor y beneficios concretos para la vida cotidiana.



Bajo la dirección del Gobierno y del Ministerio de Seguridad Pública, el Departamento C06 ha coordinado con distintos ministerios y organismos la conexión de datos y el desarrollo de servicios en la plataforma VNeID.

Personal del Centro de Servicios Administrativos Públicos del distrito de Vinh Yen ayuda a residentes con el trámite de registro de matrimonio a través del portal de servicios públicos en línea. (Foto:VNA)





Hasta la fecha, el 100% de los ciudadanos dispone de un número de identificación personal y se han expedido alrededor de 86,4 millones de cuentas de identidad electrónica, utilizadas diariamente por entre tres y seis millones de personas.



Además, se han integrado unos 19,1 millones de datos de cuentas de bienestar social y pagos, mientras que VNeID incorpora ya 28 tipos de documentos e informaciones, entre ellos datos de suscripciones de telefonía móvil, historiales electrónicos de salud y estado civil.



Paralelamente, el programa “Alfabetización digital para todos” ofrece 170 cursos y ha atraído a más de 3,6 millones de participantes. Asimismo, más de 93.000 equipos comunitarios de tecnología digital y las iniciativas de “Embajadores digitales” y “Familias digitales” ayudan a acercar la tecnología a la población, especialmente a las personas mayores y los grupos vulnerables.



Los ciudadanos también utilizan VNeID para participar directamente en la gestión social y la elaboración de políticas. Según el Departamento de Policía de Gestión Administrativa del Orden Social, la plataforma ha registrado más de 20,6 millones de aportaciones al proyecto de reforma de la Constitución, cerca de 3,3 millones de opiniones sobre los documentos del XIV Congreso Nacional del Partido y millones de comentarios sobre importantes proyectos legislativos.



En cuanto a los servicios públicos, se han instalado más de 700 quioscos médicos de autoservicio en más de 500 hospitales. VNeID también permite reservar citas médicas y adquirir billetes de tren, avión y autobús. Los ingresos totales por reservas de transporte en línea han superado los mil millones de dongs (38,46 mil dólares).



La infraestructura digital se complementa con estaciones de servicio para ciudadanos en Ciudad Ho Chi Minh, más de 80 quioscos administrativos en siete localidades y estaciones de policía inteligentes. Además, la gratuidad de los servicios públicos en línea en 25 localidades permite ahorrar a ciudadanos y empresas unos 37 mil millones de dongs anuales (1,42 millones de dólares).



La seguridad y la confianza constituyen otro pilar fundamental. La verificación biométrica en el sector bancario se ha aplicado a unos 268,7 millones de registros, contribuyendo a reducir aproximadamente un 60% los casos de fraude. Asimismo, 24 millones de ciudadanos han proporcionado y digitalizado voluntariamente documentos e información a través de VNeID, mientras que la plataforma ha recibido más de 250.000 denuncias e informaciones sobre delitos.



La población también puede evaluar directamente la calidad de los servicios administrativos. Solo en el tercer trimestre de 2026, VNeID registró 21,57 millones de valoraciones sobre la resolución de trámites administrativos y la prestación de servicios públicos en línea, incluidas más de 4,2 millones de evaluaciones positivas de ciudadanos y empresas./.