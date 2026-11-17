Hanoi (VNA) - Vietnam y la empresa surcoreana SK Innovation acordaron explorar nuevas oportunidades de cooperación en energía y alta tecnología, especialmente en energías limpias, semiconductores, inteligencia artificial, almacenamiento energético e infraestructura digital.



Al reunirse en Hanoi con Choo Hyeong Wook, presidente y director general de SK Innovation, el ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, destacó el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, establecida en diciembre de 2022, y el papel de Corea del Sur como uno de los principales socios económicos de Vietnam en inversión, comercio, cooperación para el desarrollo y transferencia tecnológica.



Luong Tam Quang subrayó la importancia de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, y afirmó que su cartera está dispuesta a ampliar la cooperación con grandes grupos internacionales en sectores estratégicos como semiconductores, inteligencia artificial e infraestructuras energética y digital.



Tras valorar la experiencia de SK Innovation en el sector energético y su proceso de inversión en Vietnam desde finales de la década de 1990, el ministro propuso aprovechar nuevas oportunidades de cooperación. En particular, planteó que la empresa comparta experiencias y trabaje con socios vietnamitas en energías limpias y renovables, hidrógeno, gas natural licuado, almacenamiento energético y soluciones para reducir las emisiones de carbono.



También propuso fortalecer la transferencia tecnológica y la investigación y aplicación de soluciones avanzadas en inteligencia artificial, semiconductores, baterías de nueva generación, materiales avanzados, centros de datos e infraestructura digital, así como estudiar nuevas inversiones de SK Innovation en proyectos de energía limpia y alta tecnología, incluida la posibilidad de desarrollar un proyecto de fabricación de chips semiconductores.

El general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública de Vietnam, recibe a Choo Hyeong Wook, presidente y director ejecutivo de la empresa surcoreana SK Innovation. (Foto: VNA)



Ante la creciente incertidumbre geopolítica y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, ambas partes consideraron prioritarias la seguridad energética y de los datos. El Ministerio de Seguridad Pública manifestó su disposición a facilitar los contactos entre empresas extranjeras y socios vietnamitas, así como a cooperar en seguridad económica y cibernética, protección de datos, capacitación, desarrollo de capacidades e intercambio de expertos.



Por su parte, Choo Hyeong Wook agradeció la recepción y valoró las orientaciones del ministro, afirmando que SK Innovation concede importancia a las oportunidades de cooperación e inversión en Vietnam y desea reforzar los vínculos con organismos y socios vietnamitas para desarrollar iniciativas acordes con sus capacidades y las necesidades del país.



Expresó asimismo su deseo de seguir contando con la coordinación y el apoyo del Ministerio de Seguridad Pública para impulsar la cooperación y contribuir a profundizar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Corea del Sur./.