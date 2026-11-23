Hanoi (VNA) - La Resolución N.º 57-NQ/TW, aprobada el 22 de diciembre de 2024 por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, establece que la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital constituyen importantes motores del desarrollo nacional. En su implementación, se plantea la necesidad de lograr avances coordinados en las actividades de investigación, producción, gestión estatal y prestación de servicios a la población.

Despertar el potencial creativo e impulsar la investigación vinculada a la práctica

Para llevar la Resolución N.º 57-NQ/TW a la práctica, los premios de ciencia y tecnología honran los logros innovadores, despiertan el potencial de investigación, fomentan el dominio de las tecnologías e impulsan la aplicación de los resultados de investigación a la realidad.

El Mapa de Empresas de Tecnología Digital de Vietnam 2026 y el programa de reconocimiento de las 10 principales empresas vietnamitas de tecnología digital de 2026, organizados por la Asociación de Software y Servicios de Tecnología de la Información del país (VINASA), bajo el auspicio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, reflejan la capacidad del sector tecnológico digital nacional.

Con 11 sectores y 108 posiciones empresariales, el Mapa no solo identifica a las unidades con capacidades destacadas, sino que también demuestra la evolución del papel de las empresas vietnamitas en la cadena de valor tecnológica.

El viceministro de dicha cartera, Pham Duc Long, señaló que el Mapa no solo presenta a las empresas líderes, sino que, más importante aún, permite identificar las capacidades tecnológicas digitales de Vietnam, las tecnologías que dominan las empresas y su capacidad para resolver problemas concretos de la práctica.

Miembros de la unión juvenil orientan a los residentes sobre cómo utilizar servicios digitales en sus teléfonos. (Foto: VNA)

Los premios de ciencia y tecnología de 2026 reflejan una atención cada vez mayor a la calidad de la investigación, la capacidad de dominar tecnologías clave y el valor de las contribuciones de los científicos al desarrollo nacional.

El valor de los premios no se limita al reconocimiento, sino que se prolonga a través de oportunidades de investigación y cooperación, acceso a infraestructuras, vínculos con empresas y una mayor aplicación práctica. De este modo, los recursos de conocimiento y creatividad se transforman en capacidades tecnológicas, productos y valores concretos, en consonancia con los objetivos de la Resolución N.º 57-NQ/TW.

La transformación digital avanza hacia resultados concretos

En el marco de la implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW, la transformación digital se está orientando hacia resultados concretos, cuantificables y verificables en la práctica. La integración de las bases de datos al servicio de la gestión estatal, junto con los esfuerzos por acercar las plataformas digitales a la población, demuestra que la tecnología se está convirtiendo gradualmente en una herramienta para resolver problemas y responder a las necesidades de la sociedad.

Tras la campaña intensiva de 100 días para resolver los obstáculos en la transformación digital, el Ministerio del Interior completó la conexión y sincronización de los datos de las 12 bases de datos de su ámbito con el Centro Nacional de Datos.

De ellas, 11 ya han sido cotejadas con la Base de Datos Nacional de Población, nueve se han conectado con éxito a las bases de datos internas del sector y siete han entrado en funcionamiento para facilitar la consulta de información y la tramitación de procedimientos administrativos para la población y las empresas.

Para cumplir con el calendario previsto, el Ministerio del Interior llevó a cabo simultáneamente tareas de desarrollo de bases de datos y plataformas digitales, perfeccionamiento del marco institucional y reforma de los procedimientos administrativos. Asimismo, reforzó la coordinación entre las unidades especializadas y técnicas para resolver las dificultades relacionadas con la conexión, sincronización y normalización de los datos, entre otros.

La capacidad de la población para acceder y utilizar los servicios digitales constituye un indicador directo de la eficacia de la transformación digital en la vida cotidiana. La "Campaña intensiva de 60 días para instalar la aplicación digital Thanh Hoa" se lleva a cabo del 2 de noviembre al 31 de diciembre de 2026 en 166 comunas y barrios, con el objetivo de que el 40% de las personas adultas instale ese software.

Hasta la fecha, el 100% de los cuadros y trabajadores de las comunas ha instalado la aplicación, mientras que el número de ciudadanos adultos que lo han hecho asciende a 6.459, lo que representa más del 26%.

Estos resultados demuestran que los contenidos de la Resolución N.º 57-NQ/TW se están concretando en diversos ámbitos, con la participación de las agencias de gestión, las instituciones de investigación y la comunidad empresarial.

Estos avances seguirán consolidándose y ampliándose, generando un impacto cada vez más evidente en la vida socioeconómica. Cuando la ciencia, la tecnología y la transformación digital se integren realmente en las actividades de producción, gestión y vida cotidiana, contribuirán a materializar con éxito el objetivo de crear nuevos motores de desarrollo establecido en la Resolución./.