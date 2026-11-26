Hanoi (VNA) - La política que permite a las empresas vietnamitas deducir hasta el 200% de los gastos en investigación y desarrollo (I+D) al calcular la renta imponible podría aportar recursos adicionales a la innovación, incentivar la inversión en investigación y aplicación de tecnologías, favorecer el desarrollo de nuevos productos y reforzar la capacidad empresarial para dominar la tecnología.



Incentivos fiscales para impulsar la inversión empresarial en I+D



Para las empresas tecnológicas, la I+D no se limita a investigar nuevas tecnologías, sino que también abarca la mejora continua de productos, la optimización de procesos, el aumento de la productividad y la adaptación a las demandas del mercado. Estas actividades requieren inversiones constantes, mientras que sus resultados pueden tardar en traducirse en valor comercial.



Quach Ngoc Long, director general de la empresa Workit JSC, considera que los incentivos fiscales a la I+D deben entenderse como una política de inversión destinada a estimular a las empresas a desarrollar tecnologías y productos, así como a mejorar su competitividad a largo plazo.



En el sector del software, los gastos de investigación no solo incluyen equipos e infraestructura, sino también los salarios del personal investigador, la contratación de expertos, las pruebas de productos y la adquisición o el alquiler de herramientas y licencias tecnológicas. El apoyo fiscal permitirá aliviar la presión financiera y destinar más recursos a la tecnología y al personal especializado.



Desde la perspectiva de las empresas que aplican tecnología a sus operaciones, Le Viet Khanh Vu, subdirector de Leadsmax Group JSC, señaló que las actividades de I+D de su compañía se centran principalmente en desarrollar herramientas de gestión, procesamiento y análisis de datos, automatizar tareas y aplicar inteligencia artificial (IA), con el objetivo de reducir los tiempos de procesamiento, minimizar errores y elevar la productividad.



Sin embargo, debido a las limitaciones financieras y de personal, las pequeñas y medianas empresas suelen dar prioridad a proyectos de aplicación directa y todavía no cuentan con departamentos independientes de I+D.



Khanh Vu valoró que la posibilidad de deducir hasta el 200% de estos gastos constituye una señal positiva, ya que reduce las obligaciones fiscales y mejora la eficiencia financiera de las inversiones tecnológicas. Esto ofrece a las empresas más incentivos para adelantar proyectos de automatización y desarrollo tecnológico cuyos beneficios se materializarán a largo plazo.



Impulsar el dominio tecnológico y el desarrollo de productos



Según Ho Van Tam, director general de InApps Technology JSC, los mayores costos de I+D en el sector del software no corresponden necesariamente a maquinaria, equipos o infraestructura, sino principalmente al personal altamente cualificado y al costo de oportunidad. Destinar ingenieros al estudio de la IA, la construcción de plataformas o el desarrollo de productos propios durante un período de entre seis y 12 meses implica asumir gastos antes de obtener ingresos comerciales.



Van Tam consideró que las empresas deben equilibrar el flujo de caja a corto plazo con los objetivos de inversión tecnológica a largo plazo. Si se centran únicamente en los ingresos inmediatos, corren el riesgo de quedarse rezagadas en la carrera tecnológica.



InApps orienta su estrategia hacia el modelo de ingeniería AI-native, que promueve la automatización, la construcción de plataformas reutilizables y el desarrollo de productos propios, como InCard. La deducción de hasta el 200% de los gastos en I+D ayudará a reducir los costos reales de inversión después de impuestos y aportará recursos adicionales para ámbitos como los agentes de IA (AI Agent), la automatización de procesos y el desarrollo de plataformas tecnológicas con potencial de comercialización internacional.



De acuerdo con Van Tam, la evaluación de los gastos de I+D debe prestar atención al proceso real de investigación y no basarse únicamente en los resultados finales. Las empresas pueden utilizar expedientes electrónicos, documentación técnica, resultados de pruebas y justificantes de gastos para acreditar sus actividades de investigación. Dado que la I+D implica necesariamente experimentación, incluso los estudios que todavía no generan productos comerciales pueden contribuir a acumular conocimientos y desarrollar capacidades tecnológicas./.

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