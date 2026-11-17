Hanoi (VNA) - La participación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la 33.ª Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), junto con su agenda de trabajo bilateral en China, dará un nuevo impulso a la conectividad económica y ampliará la cooperación en comercio, inversión y cadenas de suministro, orientando los vínculos económicos entre ambos países hacia un desarrollo más profundo, equilibrado y sustancial.



Socios confiables



En los últimos años, China se ha consolidado como uno de los líderes mundiales en innovación tecnológica y ofrece una amplia gama de productos de consumo, como dispositivos electrónicos, electrodomésticos inteligentes, robots, vehículos aéreos no tripulados (UAV), vehículos eléctricos y soluciones digitales. Estos productos tienen una presencia cada vez mayor en Vietnam, lo que abre oportunidades de cooperación en distribución, asistencia técnica, producción e integración en las cadenas de suministro.



Por su parte, los productos vietnamitas gozan de una aceptación creciente entre los consumidores chinos. La estructura de las exportaciones de Vietnam evoluciona gradualmente hacia una mayor proporción de productos procesados con alto valor añadido. Numerosos productos agrícolas y acuícolas, alimentos procesados y bienes de origen vegetal vietnamitas ya están presentes en los canales de distribución y establecimientos minoristas de ese mercado.



Las estadísticas muestran que, en 2025, el comercio bilateral entre Vietnam y China alcanzó los 256,4 mil millones de dólares, un aumento del 24,8% en comparación con el año anterior. De ese total, las exportaciones vietnamitas al gigante asiático sumaron 70,4 mil millones de dólares, un 14,8% más, mientras que las importaciones procedentes de ese mercado llegaron a 186 mil millones, un incremento del 29%. El déficit comercial de Vietnam se situó en 115,6 mil millones de dólares.



En los primeros diez meses de 2026, el intercambio comercial bilateral alcanzó los 290 mil millones de dólares, un crecimiento interanual del 39,3%. Las exportaciones vietnamitas a China totalizaron 77,5 mil millones de dólares, un 36,2% más, mientras que las importaciones ascendieron a 212,5 mil millones, un aumento del 40,5%. El déficit comercial llegó a 134,9 mil millones de dólares, un 43,2% más.



Estas cifras reflejan el creciente grado de interconexión entre ambas economías y, al mismo tiempo, ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la calidad del crecimiento y aprovechar de manera más eficaz el potencial exportador de Vietnam.



El viceministro vietnamita de Industria y Comercio Luong Hoang Thai afirmó que las relaciones económicas y comerciales con China han mantenido un desarrollo continuo en los últimos años y han alcanzado numerosos resultados positivos. Vietnam alienta a China a ampliar sus inversiones y la cooperación en transferencia de tecnología en ámbitos como las infraestructuras de transporte, los vehículos eléctricos y las baterías de litio, las energías renovables, la manufactura inteligente y las industrias auxiliares.



Amplio margen para la cooperación



Según Bui Quang Hung, subdirector general de la Agencia de Promoción Comercial de Vietnam (Vietrade), China sigue siendo el mayor socio comercial de Vietnam y su principal mercado proveedor. Al mismo tiempo, Vietnam es el mayor socio comercial de China dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el cuarto a escala mundial.



La cooperación económica y comercial entre las localidades vietnamitas y la provincia china de Hainan también ofrece numerosas oportunidades de desarrollo. La puesta en marcha, a finales de 2025, de operaciones aduaneras especiales en toda la isla por parte del Puerto de Libre Comercio de Hainan, junto con las políticas arancelarias preferenciales y las medidas de facilitación del comercio, abre nuevas posibilidades de colaboración. Estas condiciones permitirán a las empresas vietnamitas ampliar sus canales de distribución, optimizar la logística e integrarse en las cadenas de suministro regionales.



Asimismo, se espera que la Oficina de Promoción Comercial de Vietnam en Haikou, capital de la provincia de Hainan, actúe como puente para facilitar el suministro de información y los contactos entre las comunidades empresariales de ambas partes.



Por su parte, la Asociación de Comercio Digital de la provincia de Hainan señaló que los alimentos y los productos agrícolas constituyen uno de los sectores prioritarios del intercambio comercial bilateral, con ventajas complementarias bien definidas. Vietnam cuenta con fortalezas en el cultivo, la producción de especialidades y el procesamiento de alimentos, mientras que China dispone de un amplio mercado de consumo, experiencia en el desarrollo de maquinaria de procesamiento, logística de cadena de frío y sistemas de distribución transfronteriza.



Ambas partes también pueden cooperar en investigación y desarrollo de productos, construcción de cadenas de suministro e intercambio de redes de distribución para aprovechar conjuntamente el mercado de la ASEAN.



Con el fin de ayudar a las empresas vietnamitas a aprovechar eficazmente las oportunidades del mercado chino, la Oficina Comercial de Vietnam en China coordinará con la Embajada en Beijing actividades de promoción comercial, la organización de ferias, exposiciones y programas de intercambio empresarial, así como la ampliación de sus actividades a las regiones del norte y el oeste del país.



Paralelamente, se intensificará el suministro de información sobre el mercado, la difusión de las políticas de Vietnam para atraer inversión extranjera directa y el apoyo a las empresas en la búsqueda de oportunidades de inversión y negocios en China.



Se espera que estas actividades amplíen las oportunidades de cooperación e impulsen los vínculos comerciales y de inversión entre ambos países./.

VNA