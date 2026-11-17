Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su esposa, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, partió hoy de Hanoi rumbo a China para participar en la 33ª Semana de Alto Nivel del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar en Shenzhen, y realizar actividades bilaterales en ese país del 17 al 20 de noviembre.



El viaje responde a una invitación del secretario general del Partido Comunista de China y presidente de ese país, Xi Jinping, y su esposa.



La delegación oficial está integrada por los miembros del Buró Político: Nguyen Duy Ngoc, jefe de la Comisión de Organización del Comité Central (CC) del Partido; Tran Sy Thanh, presidente de la Comisión de Control Disciplinario del CC; Trinh Van Quyet, jefe de la Comisión de Propaganda y Educación del CC; Pham Gia Tuc, viceprimer ministro permanente y presidente del Comité Nacional de APEC 2027; el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública; y Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores.



También forman parte de la delegación los miembros del CC del Partido: Nguyen Hai Ninh, jefe de la Oficina del CC; Ngo Van Tuan, ministro de Finanzas; Le Manh Hung, ministro de Industria y Comercio; Tran Hong Minh, ministro de Construcción; Lam Thi Phuong Thanh, ministra de Cultura, Deportes y Turismo; Vu Hai Quan, ministro de Ciencia y Tecnología; y Hoang Minh Son, ministro de Educación y Formación.



Completan la delegación To An Xo, asistente del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, encargado de la Oficina del Secretario General, y Pham Thanh Binh, embajador de Vietnam en China./.

VNA