Hanoi (VNA)- El rotativo China Daily publicó el artículo "Un océano, un futuro" del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en ocasión de su participación en la 33.ª Semana de Líderes Económicos de APEC en Shenzhen, China, del 17 al 20 de noviembre.

A continuación, la Agencia Vietnamita de Noticias les presenta el texto íntegro del artículo:

UN OCÉANO, UN FUTURO

To Lam

Secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam

Presidente de la República Socialista de Vietnam

El océano Pacífico conecta costas, economías y culturas diversas. Es un espacio de convivencia, intercambio y desarrollo para las economías miembros del APEC y los países de la región. Compartimos un mismo océano y un mismo futuro, por lo que todos tenemos la responsabilidad de preservarlo para que el Pacífico siga siendo un océano de paz, solidaridad, cooperación y desarrollo; un espacio en el que las partes se respeten mutuamente, cumplan el derecho internacional, protejan conjuntamente el medio marino y amplíen las oportunidades en beneficio común.

APEC: Un camino de cooperación y desarrollo

Hace casi cuatro décadas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) nació de la confianza en el poder de la apertura y la cooperación. Desde sus 12 miembros fundadores en 1989 hasta las 21 economías que lo integran actualmente, APEC ha desempeñado un papel fundamental en la transformación de la región en uno de los centros de crecimiento más dinámicos del mundo.

La vitalidad de APEC radica en su modelo de cooperación, basado en el respeto a la diversidad, el diálogo en pie de igualdad, la búsqueda del consenso y la acción voluntaria. El desarrollo de cada miembro está vinculado a la prosperidad común, y los logros de una economía pueden abrir nuevas oportunidades para las demás.

En la actualidad, los avances tecnológicos abren nuevas oportunidades, mientras que las barreras comerciales, los riesgos de fragmentación económica y las brechas de desarrollo plantean numerosos desafíos. Las economías necesitan una conectividad más fluida; es necesario facilitar el comercio y la inversión, así como garantizar cadenas de suministro estables y resilientes. La conectividad también implica el intercambio de conocimientos, la cooperación empresarial y los intercambios entre los pueblos. Por encima de todo, los frutos del crecimiento deben traducirse en una mejor calidad de vida para la población.

Este es también el espíritu de la Visión de Putrajaya 2040, que aspira a construir una comunidad de Asia-Pacífico abierta, dinámica, resiliente y de paz. Hacer realidad esta visión exige el esfuerzo conjunto de todos los miembros para fortalecer el sistema multilateral de comercio basado en las normas, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como eje central.

APEC China 2026: Un nuevo impulso para la cooperación regional

China se unió al APEC en 1991 y ha dejado una profunda huella en el foro en las distintas ocasiones en que ha ejercido como anfitrión. Desde el Acuerdo de Shanghái en 2001 hasta la Hoja de Ruta de Beijing para la realización del Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico y el Plan de Conectividad de APEC adoptados en 2014, las cumbres organizadas por China han contribuido activamente a la integración regional. Vietnam valora profundamente los logros de reforma, apertura e innovación de China.

APEC China 2026, bajo el lema “Construir una comunidad Asia-Pacífico para prosperar juntos” y con sus tres prioridades de Apertura, Innovación y Cooperación, reviste un significado práctico. Su agenda sobre integración económica, conectividad, economía digital e inteligencia artificial no solo consolida las bases de la cooperación, sino que también abre nuevas vías para el desarrollo.

Shenzhen, ciudad donde se reunirán los líderes económicos de APEC, tiene un significado especial. La trayectoria de desarrollo de esta ciudad demuestra el poder de la reforma, la apertura, la innovación y la conexión con el mundo, valores que la región debe seguir promoviendo.

Compartir la aspiración de desarrollarse, construir el futuro juntos

Vietnam y China son vecinos cercanos, unidos por montañas y ríos, y vinculados por una larga tradición de amistad. Los dos Partidos y Estados acordaron seguir profundizando la Asociación de Cooperación Estratégica Integral e impulsar la construcción de la Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China, con importancia estratégica, considerando el desarrollo de un país como una oportunidad para el otro, con miras a unas relaciones económicas y comerciales equilibradas y sostenibles.

Ambos países cuentan con un amplio margen de cooperación en materia de conectividad de infraestructuras, logística, ciencia y tecnología, formación de recursos humanos e intercambios entre los pueblos. Estos esfuerzos no solo aportan beneficios concretos a los pueblos de ambos países, sino que también contribuyen a la conectividad de la región.

Desde su ingreso en el APEC en 1998, Vietnam ha apoyado siempre la liberalización del comercio y la inversión, así como el regionalismo abierto. El país ha contribuido mediante el Plan de Acción de Hanoi de 2006, destinado a aplicar la Hoja de Ruta de Busan para alcanzar las Metas de Bogor, y ha impulsado la elaboración de la visión posterior a 2020 y la creación del Grupo de Visión del APEC en Da Nang en 2017.

Con la aspiración de convertirse en un país desarrollado de ingresos altos en 2045, Vietnam considera la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como importantes motores de impulso. Vietnam se mantiene firme en una política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, multilateralización y diversificación de las relaciones; participa de forma proactiva y activa en la integración internacional y contribuye de manera responsable a la paz, la cooperación y el desarrollo.

Sobre la base de las orientaciones de cooperación ya establecidas por el APEC, debemos seguir facilitando el comercio y la inversión, y fortaleciendo la conectividad y la resiliencia de las cadenas de suministro; apoyar a las pequeñas y medianas empresas en el acceso a la tecnología y la transformación digital; cooperar en el desarrollo de los recursos humanos e impulsar un crecimiento verde y sostenible. Estos esfuerzos deben ampliar las oportunidades para que los ciudadanos y las empresas participen, contribuyan y se beneficien del desarrollo de la región.

Confío en que la Reunión de Líderes Económicos del APEC 2026 en Shenzhen, bajo la presidencia del secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, será un gran éxito, reforzará el consenso y arrojará resultados concretos de cooperación.

Vietnam apoya y coordina activamente con China para organizar con éxito el Año del APEC 2026, y desea, al mismo tiempo, dar continuidad a esos logros durante el año en que será anfitrión de la Cumbre del APEC en 2027. La coordinación y el apoyo mutuo entre ambos países contribuirán a mantener la continuidad y generar un nuevo impulso para la cooperación regional.

Compartiendo un mismo océano y la aspiración común de un futuro mejor, Vietnam está dispuesto a trabajar junto con China y las demás economías miembros del APEC para preservar la paz, fortalecer la conectividad y ampliar las oportunidades de desarrollo, en aras de un Asia-Pacífico próspero y sostenible para las generaciones futuras./.