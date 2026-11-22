Hanoi (VNA)- En el contexto de que el turismo de Vietnam continúa creciendo, la transformación digital se ha convertido en una necesidad urgente para mejorar la calidad de los servicios y la competitividad del sector.



Desde la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el asesoramiento y la reserva de tours hasta el aprovechamiento de los datos para la gestión, la promoción y la difusión turística, la tecnología está transformando gradualmente tanto la forma de operar de las empresas como la experiencia de los visitantes.



Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, en los primeros diez meses de 2026, el país recibió alrededor de 19,5 millones de visitantes internacionales, un aumento del 13,8% respecto al mismo período del año anterior.



Este crecimiento, junto con los cambios en los hábitos de consumo, plantea la necesidad de renovar los modelos de negocio, mejorar la calidad de los servicios y aprovechar eficazmente los datos de los clientes.



En las empresas de viajes, la transformación digital ya no se limita a crear sitios web o desarrollar canales de venta de tours en línea. La inteligencia artificial se está incorporando a las actividades de asesoramiento, análisis de la demanda e integración de servicios, con el objetivo de establecer un proceso digital integral que abarque desde la búsqueda de información y la selección de productos hasta la reserva de servicios, el pago y la gestión de los itinerarios.

Las empresas están promoviendo activamente soluciones de transformación digital en el sector turístico. (Foto: VNA)





Pham Van Bay, subdirector de la sucursal de Hanoi de la empresa turística Vietravel (Vietravel Hanoi), informó que la compañía ha lanzado una nueva versión de la plataforma travel.com.vn, con una interfaz renovada e integrada con el chatbot de inteligencia artificial Tripi, disponible las 24 horas del día.



La plataforma cuenta con un diseño intuitivo que permite a los clientes buscar excursiones según el punto de partida y seleccionar de manera proactiva un itinerario adecuado, reduciendo así el tiempo dedicado a investigar y acceder a los productos turísticos, entre otros, señaló.



La importancia de la transformación digital no radica únicamente en incorporar herramientas tecnológicas, sino también en cambiar la forma en que los clientes acceden a los servicios. Estos pueden elegir sus itinerarios de manera más proactiva, mientras que las empresas disponen de mejores condiciones para conocer sus necesidades y avanzar gradualmente hacia la personalización de la experiencia turística, reiteró.



Además de Vietravel, BestPrice Travel también está intensificando la aplicación de la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de sus operaciones. La empresa ha desarrollado Bipi, un chatbot inteligente especializado en turismo que ayuda a los clientes a buscar información y planificar sus viajes.



A partir de datos sobre el presupuesto, el tiempo disponible, las preferencias y el estilo de viaje, el sistema puede recomendar productos adecuados, contribuyendo así a reducir el tiempo de asesoramiento, dijo.

Los delegados asisten a la ceremonia de lanzamiento del sistema «Registro digital y acumulación de puntos» de la Asociación de Turismo de la comuna de Dong Van. (Foto: VNA)





Bui Thanh Tu, director de Marketing de BestPrice Travel, señaló que la transformación digital en el sector turístico no solo depende de la tecnología, sino también de la capacidad de comprender a los clientes y personalizar su experiencia a gran escala.



En este sentido, la empresa presta especial atención al análisis de los hábitos de búsqueda y reserva de servicios, la recomendación de itinerarios acordes con las necesidades y el presupuesto de cada cliente, así como la posibilidad de personalizar los programas de viaje desde la fase inicial de asesoramiento, compartió.



Mientras Nguyen Thi Hoa Mai, subdirectora de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, subrayó que, en un contexto de creciente competencia entre los destinos turísticos, los datos y la tecnología desempeñan un papel importante en la mejora de la calidad de la gestión, la formulación de políticas, la investigación de mercados y la organización de las actividades de promoción y difusión turística.



La industria del ocio no solo necesita conocer el número de visitantes y los mercados emisores, sino también comprender en profundidad las necesidades, preferencias, hábitos de consumo, niveles de gasto, duración de las estancias y tendencias de viaje de cada segmento de clientes, evaluó.



Esta información constituye la base para identificar mercados potenciales, definir los grupos de clientes objetivo, desarrollar productos adecuados, enriquecer la experiencia de los visitantes y desplegar programas de promoción y difusión más específicos y eficaces, remarcó.



La Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam está impulsando la estandarización de los datos sobre los recursos turísticos y orientando a las localidades en el uso de programas informáticos para su gestión. En octubre de 2026, se organizaron cursos de capacitación sobre la base de datos de los recursos turísticos en las regiones norte y sur del país, con el objetivo de unificar los métodos de recopilación, evaluación y actualización de la información.



Al mismo tiempo, el sector busca renovar sus actividades de promoción y difusión sobre la base del análisis de las necesidades y los comportamientos de cada segmento de clientes. El aprovechamiento de los datos puede contribuir a identificar mercados potenciales, desarrollar productos adecuados, mejorar la eficacia de las acciones dirigidas a los visitantes y reforzar la competitividad de los destinos turísticos.



No obstante, la transformación digital sigue planteando desafíos relacionados con los recursos de inversión, el personal especializado en tecnología, la interoperabilidad de los datos y la seguridad de la información de los clientes. Para las pequeñas y medianas empresas, elegir soluciones acordes con su escala, sus costes y su capacidad de aprovechamiento efectivo es fundamental para evitar inversiones dispersas y poco eficaces./.