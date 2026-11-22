Hanoi (VNA) - De cara al Día de la Cultura de Vietnam (24 de noviembre), Ha Thi Vinh, vicepresidenta de la Asociación de Aldeas de Oficios Tradicionales de Vietnam, destacó la importancia de preservar los valores del patrimonio cultural, vinculando esta labor con la transformación digital y el desarrollo del turismo experiencial para aumentar los ingresos de la población.

Actualmente, Vietnam cuenta con unas 5.000 aldeas de oficios tradicionales que generan empleo para millones de trabajadores, reveló Ha Thi Vinh, quien es también la presidenta de la Asociación de Artesanía y Aldeas de Oficios Tradicionales de Hanoi, durante una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias.

Agregó que solo en Hanoi hay alrededor de 1.350 aldeas con actividades artesanales, de las cuales 337 han sido reconocidas oficialmente como aldeas de oficios tradicionales.

En la comuna de Hong Dan, provincia de Ca Mau, cerca de 300 familias conservan artesanías tradicionales. (Fuente: VNA)

En un contexto en el que las autoridades centrales están implementando la Resolución No. 80 sobre el desarrollo cultural y el Comité partidista de Hanoi ha identificado las aldeas de oficios tradicionales como uno de los cinco pilares de las industrias culturales de la capital, las orientaciones y políticas adoptadas han creado un importante marco jurídico para impulsar la innovación, preservar la excelencia artesanal y garantizar medios de vida sostenibles.

Con el fin de ampliar los mercados, las aldeas de oficios tradicionales están tomando la iniciativa para mejorar su capacidad de aplicación de tecnologías digitales, además de recurrir a los canales tradicionales de promoción comercial y las ferias.

La Asociación de Aldeas de Oficios Tradicionales de Vietnam ha colaborado con plataformas de redes sociales como TikTok Shop para movilizar a expertos que brindan asistencia directa a los artesanos y las empresas en la creación de tiendas de comercio electrónico, la venta de productos mediante transmisiones en directo (livestream) y el desarrollo de habilidades comerciales digitales.

Los artesanos del taller del grupo Preciosos Regalos Vietnamitas en el pueblo alfarero de Bat Trang realizan un trabajo de gran calidad. (Fuente: VNA)

Esa iniciativa se está llevando a cabo principalmente en modelos representativos que actúan como núcleos de referencia, como la aldea artesanal de Bat Trang, donde la comunidad participa en actividades de digitalización, así como en la comuna de Phuong Duc (Hanoi), cuyos dirigentes se han implicado directamente en la creación de canales de venta en línea.

La presentación de los productos acompañada de historias sobre su trayectoria histórica y el origen de su patrimonio permite a los consumidores comprender mejor y valorar más profundamente las tradiciones.

Por otra parte, el desarrollo del turismo en las aldeas artesanales, vinculado a experiencias prácticas, constituye una solución fundamental para convertir el patrimonio cultural en un motor de desarrollo económico.

La conexión de los procesos de producción, las técnicas artesanales más refinadas, la gastronomía tradicional y las costumbres locales con los destinos turísticos contribuye a prolongar la estancia de los visitantes y aumentar su gasto.

Los ingresos procedentes del turismo no solo dinamizan la economía local, sino que también generan recursos para reinvertir eficazmente en las labores de conservación, favoreciendo así el desarrollo sostenible de las aldeas de oficios tradicionales de Vietnam./.