Bruselas (VNA) - Los miembros de la comunidad vietnamita en Bruselas mantienen vivas sus tradiciones al enseñar su lengua materna a sus hijos, vestir el ao dai (traje típico de las mujeres) en las celebraciones y compartir su cultura con amigos de otros países. Por ello, la primera celebración oficial del Día de la Cultura de Vietnam, el 24 de noviembre, tiene un significado especial para ellos.



“Cuanto más lejos vivimos de nuestra patria, más apreciamos el valor de la cultura vietnamita”, afirmó Dao Thi Thu Hang, presidenta del Club del Patrimonio del Ao Dai de Vietnam en Bélgica, en una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en la capital belga.



A su juicio, la cultura nacional no se limita a la lengua materna, el traje tradicional, la música folclórica o la gastronomía, sino que abarca también los valores familiares, la solidaridad y la compasión. Una de sus principales preocupaciones es que las generaciones segunda y tercera, nacidas y criadas en Bélgica, mantengan un vínculo sólido con sus raíces pese a crecer en un entorno multicultural.



Consideró que el Día de la Cultura de Vietnam es una ocasión para recordar la responsabilidad de preservar y difundir las tradiciones nacionales, tanto dentro como fuera del país. Asimismo, expresó su deseo de que esta fecha se convierta en una celebración compartida por los vietnamitas de todo el mundo.



El ao dai como embajador cultural



Para el Club del Patrimonio del Ao Dai de Vietnam en Bélgica, el traje tradicional constituye el eje de sus actividades. En los últimos años, la entidad ha organizado y participado en numerosos programas culturales en Bélgica y otros países europeos.



Más allá de los desfiles, estas iniciativas dan a conocer la historia, los valores estéticos y el significado del ao dai en la vida vietnamita, además de presentar la lengua, las artes tradicionales, la gastronomía y las costumbres del país.



“Queremos que cada aparición del ao dai no sea solo un espectáculo visual, sino también una historia cultural contada de forma viva”, señaló Thu Hang.



La entrevistada consideró que la promoción cultural debe ser continua y recurrir a formatos creativos adaptados al público local. Bruselas, por su carácter internacional y multicultural, ofrece condiciones favorables para ello, aunque las asociaciones afrontan dificultades relacionadas con la financiación, los recursos humanos, los espacios y la disponibilidad de voluntarios.



Al referirse a la Resolución No. 80-NQ/TW sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, Thu Hang valoró su enfoque, que sitúa la cultura y al ser humano como fundamentos y recursos endógenos para el desarrollo sostenible. También destacó el objetivo de situar a Vietnam entre los tres países líderes de la ASEAN y los 30 primeros del mundo en el índice de poder blando nacional para 2045.



Según ella, los vietnamitas en el extranjero pueden desempeñar un papel de puente entre su país y el mundo. Cada presentación del ao dai, clase de vietnamita o encuentro cultural contribuye a difundir la imagen nacional.



“Cada vietnamita en el extranjero puede ser un embajador cultural”, afirmó, al subrayar que esta responsabilidad se manifiesta tanto en las actividades de promoción como en la conducta cotidiana.



Más apoyo a las asociaciones en el extranjero



A partir de su experiencia en Bélgica, Thu Hang propuso elaborar más materiales culturales oficiales en vietnamita, inglés y francés, con contenidos precisos e imágenes de calidad para exposiciones, escuelas y eventos internacionales.



También sugirió facilitar la participación de artesanos y artistas vietnamitas en actividades culturales en Europa, así como establecer mecanismos de financiación transparentes y planes anuales que permitan a las asociaciones organizar sus actividades con mayor eficacia.



Asimismo, pidió reconocer a los clubes culturales en el extranjero como socios de la diplomacia cultural, aprovechando su conocimiento del entorno local y sus redes de contactos.



“Podemos vivir lejos de la patria geográficamente, pero nunca debemos alejarnos de nuestras raíces culturales”, concluyó. Para ella, cada ao dai que aparece en Bélgica y cada historia sobre Vietnam compartida con amigos internacionales mantienen viva la presencia de la patria lejos de casa./.

VNA