Hanoi (VNA) - El VIII Festival Internacional de Cine de Hanoi, bajo el lema "Cinematografía - Conexión - Desarrollo", se celebrará del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2026 en la capital vietnamita, con la participación de 41 países y territorios.



Durante una rueda de prensa celebrada hoy en Hanoi, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Ta Quang Dong, jefe del Comité Directivo del festival, señaló que esta edición da continuidad a las siete anteriores, en las que se han realizado esfuerzos constantes para consolidar y ampliar el evento, así como elevar su calidad y dimensión internacional.



El festival constituye un puente de conexión cultural que brinda oportunidades de intercambio y diálogo entre distintas cinematografías, además de presentar obras de gran valor artístico y humanístico, afirmó.



El año 2026 marca un hito importante, ya que, por primera vez, el Día de la Cultura de Vietnam se celebra anualmente el 24 de noviembre, de conformidad con la Resolución No. 28/2026/QH16 de la Asamblea Nacional, indicó.



Esta medida concreta las directrices para el desarrollo cultural y reafirma que la cultura constituye el fundamento espiritual de la sociedad, un importante recurso endógeno y un motor del desarrollo nacional, en consonancia con el espíritu de la Resolución n.º 80-NQ/TW del Buró Político del Partido.



En este contexto, el cine no solo es una forma de arte con amplia capacidad de difusión, sino también un sector importante que contribuye al desarrollo de las industrias culturales y a la promoción del poder blando nacional, precisó.



La participación de 124 películas procedentes de 41 países y territorios crea un espacio enriquecedor para el intercambio cinematográfico, en el que distintas culturas, estilos creativos y perspectivas artísticas podrán encontrarse y compartir experiencias, señaló.



El festival también constituye una oportunidad para dar a conocer los logros y la creatividad del cine vietnamita al público internacional, acercar a los espectadores nacionales destacadas obras cinematográficas del mundo y promover la imagen de un Vietnam hermoso y hospitalario, así como de Hanoi, ciudad con mil años de historia y cultura, reconocida como Ciudad por la Paz, Ciudad Creativa y miembro de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, entre otras distinciones, destacó.



A través del festival, el Comité Organizador espera seguir estrechando los vínculos entre cineastas, artistas, productores, distribuidores y organizaciones cinematográficas, así como ampliar las oportunidades de intercambio de experiencias, cooperación y desarrollo del mercado, contribuyendo a elevar la capacidad y la posición del cine vietnamita en los ámbitos regional e internacional.



En el marco del festival se celebrarán numerosas actividades, entre ellas la exposición "Hanoi a través de imágenes" y el seminario "Promoción y conexión del cine vietnamita con los mercados internacionales"./.

VNA