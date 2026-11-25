Roma (VNA)- Aunque la comunidad vietnamita en Italia no es tan numerosa como en otros países europeos, sus esfuerzos por preservar la identidad cultural y mantener los vínculos con la patria continúan de generación en generación.



Desde las escuelas de artes marciales hasta las universidades y las pistas de patinaje artístico, vietnamitas y amigos italianos contribuyen a acercar la cultura de Vietnam al público internacional.



Uno de los ejemplos más destacados es la escuela de artes marciales Viet Vo Dao Bao Lan, fundada en 1974 en Padua, región del Véneto. Tras más de 50 años de actividad, cuenta con más de 14 centros, alrededor de 700 alumnos de Viet Vo Dao y más de 1.000 participantes en actividades físicas y de mantenimiento de la salud.



Además de conquistar numerosos títulos nacionales, la escuela ha participado tres veces en el Campeonato Mundial de Artes Marciales Tradicionales. En una edición celebrada en Hanoi, la delegación italiana obtuvo el segundo puesto, con 30 medallas.



Según el maestro Bao Lan, el Viet Vo Dao no solo fortalece el cuerpo, sino que transmite la filosofía de vida vietnamita, basada en la armonía con la naturaleza y el principio de “estar sano para servir”, resumido en la expresión “manos de acero y corazón compasivo”.



Para los vietnamitas residentes en Italia, esta escuela representa un espacio donde preservar las tradiciones. Para los italianos, constituye una oportunidad para conocer la historia y la cultura de Vietnam.



Además de las artes marciales, la enseñanza del idioma y la difusión de la música tradicional contribuyen a preservar la cultura vietnamita.



Le Thi Bich Huong, presidenta de la Asociación Puente Cultural Italia-Vietnam y profesora de lengua vietnamita en las universidades de Turín y Ca' Foscari de Venecia, considera que el idioma y la cultura son puentes fundamentales entre la comunidad vietnamita y su patria.



En sus clases incorpora melodías folclóricas, especialmente el canto Quan Ho, para acercar a los estudiantes a la riqueza cultural vietnamita. Entre ellos, Evelina dalla Zanna y Michela Tonini destacan que aprender el idioma y conocer las tradiciones ha fortalecido su afecto por Vietnam.



Nicola Danieletto, antiguo alumno que vivió en Vietnam durante la pandemia de COVID-19, también se ha convertido en promotor de esta cultura.



Tras conocer las costumbres, los rituales ancestrales y las festividades tradicionales, actualmente presenta Vietnam a los italianos que visitan el país. Inspirado en el verso de El relato de Kieu, del poeta Nguyen Du, que ensalza el valor de la virtud, afirma que seguirá difundiendo la imagen de Vietnam con afecto sincero.



Las nuevas generaciones también contribuyen a esta labor. Anna Uyen Borgo, patinadora artística de origen vietnamita, llegó a Italia cuando tenía apenas 18 meses. Su familia adoptiva siempre la ha ayudado a conocer y valorar sus raíces.



Su regreso a Ciudad Ho Chi Minh hace dos años, para visitar el centro de acogida donde vivió y reencontrarse con quienes la cuidaron, reforzó su vínculo con Vietnam.



Tras años de entrenamiento, Anna se proclamó subcampeona de Europa de patinaje artístico sobre ruedas en septiembre pasado, representando a Italia. Su mayor sueño, sin embargo, es competir con la selección vietnamita de patinaje artístico sobre hielo y contribuir al desarrollo de esta disciplina en su país de origen./.

VNA