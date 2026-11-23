Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Museo de los Vestigios de la Guerra en Ciudad Ho Chi Minh inauguró hoy el programa “Noche de recuerdos - Aspiración de paz”, que ofrece por primera vez al público una experiencia cultural y turística nocturna.

La iniciativa combina documentos y objetos históricos con representaciones escénicas y tecnología de proyección 3D mapping para acercar la historia de la guerra de Vietnam y el valor de la paz a los visitantes, especialmente a los jóvenes.

En respuesta al Día del Patrimonio Cultural de Vietnam (23 de noviembre) y en saludo al Día de la Cultura de Vietnam (24 de noviembre), el programa conecta tres espacios expositivos bajo el hilo narrativo “Del cielo de Hanoi a las puertas de la libertad”.

En la zona de exposición interior, la representación “Hanoi: 12 días y noches” recrea la lucha del ejército y el pueblo del norte del país frente a los bombardeos de los aviones B-52 a finales de 1972. A continuación, la presentación sobre los Acuerdos de París y la instalación artística “Marionetas de la paz” evocan el período en que los combates continuaron incluso después de la firma de dichos acuerdos.

El recorrido prosigue en el área de las “jaulas de tigres”, donde se ha reconstruido una parte de la prisión de Con Dao. Las proyecciones en las paredes, combinadas con representaciones escénicas, recrean las duras condiciones de encarcelamiento y reflejan la solidaridad y la voluntad de lucha de los revolucionarios vietnamitas.

La última parada es la Campana de la Paz, fabricada con restos de bombas utilizadas por el ejército estadounidense durante la guerra en Vietnam. Cuando los visitantes la hacen sonar, un sensor acústico activa proyecciones en la fachada del edificio y sobre los objetos expuestos al aire libre. Las imágenes del amanecer y de flores en plena floración, acompañadas por la canción “Bai ca khong quen” (Canción inolvidable), transmiten un mensaje de renacimiento y aspiración de paz.

Según Lam Ngo Hoang Anh, director interino del museo, conectar los objetos históricos mediante una narrativa continua permite a los visitantes comprender mejor el contexto de cada espacio expositivo.

Para los jóvenes, el recorrido desde la prisión reconstruida hasta el momento de hacer sonar la Campana de la Paz constituye una experiencia directa que les ayuda a comprender el significado del programa.

El funcionario señaló que la aplicación de nuevas tecnologías se rige por los principios de respeto a la verdad histórica y protección de los documentos y objetos expuestos.

Los guiones, las explicaciones y las imágenes proyectadas se elaboran y revisan sobre la base de los documentos originales del archivo del museo. Cada grupo está limitado a entre 50 y 60 personas y utiliza auriculares con un canal independiente de audioguía para garantizar una experiencia de calidad y preservar el carácter solemne del espacio.

Desde la perspectiva turística, Nguyen Khoa Luan, director general de la empresa Anh Viet Hop on - Hop off Vietnam, consideró que el programa responde a la demanda de experiencias culturales e históricas, especialmente entre los visitantes extranjeros. Su empresa prevé establecer puntos de recogida y descenso de pasajeros frente al museo, con una frecuencia de 30 minutos, y coordinarse con agencias de viajes para organizar las visitas.

El programa permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026. Del 24 al 30 de noviembre, el museo ofrecerá gratuitamente cuatro turnos de visita cada noche. Según Lam Ngo Hoang Anh, hasta la fecha se han recibido más de 1.000 reservas en línea para participar en esta experiencia./.