Tuyen Quang, Vietnam (VNA) - Las localidades montañosas y fronterizas de la provincia norteña de Tuyen Quang están intensificando los esfuerzos para preservar la identidad cultural de las distintas etnias y vincular el patrimonio con el turismo y el desarrollo económico.



Estas iniciativas concretan las orientaciones presentadas por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, durante la ceremonia por el 80.º aniversario de la primera Conferencia Nacional de Cultura, que destacó el papel protagonista de la población en la creación, preservación y transmisión de los valores culturales.



Convertir la cultura en una fuerza endógena



Duong Ngoc Duc, secretario del Comité del Partido en la comuna de Lung Cu, destacó la importancia de preservar las tradiciones y convertir la cultura en un motor del desarrollo sostenible.



En esta localidad conviven 12 grupos étnicos. Entre sus prioridades figuran la conservación del ritual de culto a los antepasados de la etnia Lo Lo en Lo Lo Chai, reconocido como patrimonio cultural inmaterial nacional, y las prácticas tradicionales de la etnia Giay en Ma Le, además de los oficios artesanales y las expresiones folclóricas.



Lung Cu también apuesta por un turismo verde que permita a los habitantes beneficiarse de la conservación del patrimonio, mejorar sus condiciones de vida y contribuir a proteger la soberanía y la seguridad fronterizas.



Promover el papel protagonista de la población



En su discurso, el secretario general y presidente To Lam subrayó que el pueblo es el sujeto que crea, preserva y transmite la cultura. Por ello, pidió garantizar su participación en las actividades culturales y proteger las lenguas, los sistemas de escritura y las tradiciones de las distintas etnias, asegurando que las comunidades puedan transmitir su patrimonio y obtener beneficios legítimos de él.



Ly Tien Cong, secretario del Comité del Partido en la comuna de Lao Chai, consideró que estas orientaciones requieren la participación directa de los habitantes, especialmente de los artesanos y las personas de prestigio, en la preservación de las lenguas, los trajes, las costumbres y las prácticas tradicionales. La localidad vinculará estas iniciativas con el desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida.



Vincular el patrimonio con el turismo



En la comuna de Dong Van, la arquitectura tradicional, los mercados periódicos, los festivales, los oficios artesanales y la gastronomía constituyen recursos importantes para el desarrollo turístico.



Nguyen Van Nam, presidente del Comité Popular local, señaló que la comuna priorizará la conservación de estos valores y promoverá la participación de los habitantes en su transmisión a las nuevas generaciones. El turismo se orientará hacia la protección del patrimonio, los paisajes y el entorno cultural autóctono, creando oportunidades para que la población genere ingresos y se beneficie de los recursos locales.



Con medidas adaptadas a cada territorio, las zonas montañosas y fronterizas de Tuyen Quang buscan preservar su identidad cultural y aprovechar el patrimonio como motor del desarrollo sostenible./.

VNA