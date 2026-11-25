Hanoi (VNA)- El programa artístico especial celebrado anoche en el Estadio Nacional My Dinh, en Hanoi, reunió a decenas de miles de espectadores, difundiendo el amor por la cultura y el orgullo nacional con motivo del Día de la Cultura de Vietnam.



Al evento, titulado “Colores de Vietnam: La cultura ilumina el camino – La nación en armonía”, asistieron representantes de los ministerios y organismos centrales y locales, miembros del cuerpo diplomático y de organizaciones internacionales, así como numerosos artistas, intelectuales y ciudadanos.



En su intervención, el miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido de Hanoi, Tran Duc Thang, expresó su deseo de que el Día de la Cultura de Vietnam se convierta verdaderamente en una celebración popular, en la que el amor por la cultura se cultive en cada familia, se extienda a la comunidad y acompañe el desarrollo del país.



El funcionario recordó que, hace 80 años, el Presidente Ho Chi Minh formuló el pensamiento de que “La cultura debe iluminar el camino de la nación”. Esta exhortación conserva plenamente su vigencia y reafirma el papel fundamental de la cultura en el desarrollo nacional, pues no comprende únicamente los valores heredados de las generaciones anteriores, sino también aquellos que cada persona construye con su forma de vivir en el presente y transmite al futuro.



Según Duc Thang, el Día de la Cultura de Vietnam no solo constituye una ocasión para honrar el patrimonio, sino también para reafirmar que el pueblo es el sujeto creador, preservador y beneficiario de la cultura. Cada región y cada grupo étnico aporta sus propios matices que, en conjunto, conforman la armoniosa sinfonía de la cultura vietnamita.



Estructurado en un preludio y tres capítulos artísticos, el espectáculo combinó manifestaciones artísticas tradicionales y contemporáneas con modernas tecnologías escénicas, recorriendo la evolución de la cultura vietnamita desde sus orígenes e historia hasta su patrimonio, creatividad e integración internacional.



La apertura presentó el preludio “País eterno”, que recreó los orígenes de la nación mediante imágenes del tambor de bronce, el ave mítica Lac y la leyenda de Lac Long Quan y Au Co (progenitores legendarios de la nación vietnamita), despertando el orgullo por las raíces comunes y el espíritu de unidad de los 54 grupos étnicos de Vietnam.



Las actuaciones “Epopeya del Dragón y el Hada”, con música de Nguyen Huu Vuong, y el popurrí “Sangre de Lac Hong-Orgullo de Vietnam”, compuesto por Le Quang y Doan Minh Quan, imprimieron una atmósfera épica y vibrante desde los primeros momentos.



El programa reunió a destacados artistas como Tung Duong, Vo Ha Tram, Lam Bao Ngoc y Pham Anh Duy, junto con diversas compañías artísticas, el cuerpo de tambores festivos de la Seguridad Pública Popular, efectivos del Ministerio de Defensa y estudiantes de universidades y centros de educación superior de Hanoi.



La combinación de música, danza y una puesta en escena de gran escala dio lugar a una velada cargada de emoción, en la que decenas de miles de espectadores compartieron el orgullo por la cultura y la identidad de Vietnam./.

VNA