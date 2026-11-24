Hanoi (VNA) - La tecnología abre nuevas vías para preservar y difundir el patrimonio cultural, acercando sus valores tradicionales a la vida contemporánea y contribuyendo a materializar los objetivos de la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la cultura nacional, en favor del desarrollo sostenible del país.

Cerrar las brechas en la digitalización del patrimonio

Vietnam cuenta con más de 40.000 monumentos históricos y culturales, así como lugares de interés paisajístico, y cerca de 70.000 patrimonios culturales inmateriales, de los cuales 38 han sido reconocidos por la UNESCO. Sin embargo, gran parte de este legado aún no está digitalizado, estandarizado ni integrado en un sistema común de datos, lo que limita su conservación, aprovechamiento y difusión en el entorno digital.

Esta carencia fue señalada por el secretario general del Partido y presidente, To Lam, durante la segunda reunión del Comité Directivo Central para el Desarrollo de la Cultura Vietnamita, celebrada el 13 de julio. Superarla permitirá transformar el patrimonio cultural en poder blando y en un nuevo motor de desarrollo nacional.

En respuesta a esta orientación, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo presentó la Plataforma del Mapa Digital de la Cultura Vietnamita (CMAP). A las 12:00 horas del 1 de noviembre, la plataforma había publicado 391 eventos celebrados en las 34 provincias y ciudades del país.

La ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, señaló que CMAP facilitará a residentes y visitantes la búsqueda de actividades culturales por ubicación, fecha y temática, permitiéndoles elegir experiencias adecuadas. La iniciativa también busca atraer más público a los espacios culturales, acercar a los visitantes a los patrimonios y artesanos, y generar nuevas oportunidades para las industrias culturales, el turismo y los medios de vida de las comunidades.

Los delegados experimentan el programa de arte digital "La esencia de la tradición académica", que combina tecnologías escénicas con el espacio patrimonial del Templo de la Literatura y la Academia Imperial. Foto: Khanh Hoa/VNA

El subjefe del Comité Central de Propaganda y Movilización de Masas, profesor asociado y doctor Bui Hoai Son, destacó que CMAP representa una aplicación práctica de la combinación entre la Resolución No. 57-NQ/TW, sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, y la Resolución No. 80-NQ/TW. La tecnología permite que la población acceda más fácilmente al patrimonio y participe activamente en las actividades culturales, contribuyendo a que la cultura se convierta en una necesidad cotidiana y un recurso para el desarrollo.

En paralelo, el Ministerio organizó el programa de arte digital “La esencia de la tradición académica”, en vísperas del 950 aniversario de la fundación del Templo de la Literatura y la Academia Imperial (1076-2026), con el propósito de difundir el legado intelectual y cultural tradicional en el espacio digital.

Acercar el patrimonio al público

En numerosas localidades, la tecnología está transformando gradualmente la conservación y promoción del patrimonio mediante imágenes 2D y 3D, realidad virtual, inteligencia artificial (IA) y herramientas interactivas.

El Museo de Escultura Cham de la ciudad central central de Da Nang, que conserva cerca de 2.000 piezas, unas 500 de ellas expuestas permanentemente, ha incorporado visitas virtuales en 3D, audioguías multilingües, códigos QR y aplicaciones de IA. Estas herramientas permiten a los visitantes conocer mejor la historia, el arte y la vida cultural del antiguo reino de Champa. Los museos de Da Nang también impulsan la digitalización de sus colecciones y la educación patrimonial mediante nuevas tecnologías, especialmente para acercarse a las generaciones jóvenes.

En la provincia norteña de Ninh Binh, provincia que cuenta con más de 5.000 monumentos, la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh está promoviendo la creación de bases de datos digitales y la digitalización de sitios históricos. En coordinación con otras entidades, ha desarrollado proyectos de reconstrucción virtual VR360 en los barrios de Nam Dinh y Thien Truong, que permiten recorrer los monumentos en imágenes panorámicas de 360 grados, consultar documentos históricos y escuchar explicaciones desde teléfonos móviles u ordenadores.

Según el secretario de la Unión de Jóvenes de Ninh Binh, Tran Ngoc Nam, estos proyectos, junto con la instalación de puntos de wifi gratuito, facilitan el acceso de residentes y turistas al patrimonio en cualquier momento y lugar.

Por su parte, Dinh Hoang Dung, secretario del Comité del Partido del barrio de Thien Truong, consideró que esta iniciativa constituye una forma innovadora de promover los valores históricos y culturales locales y renovar la educación sobre las tradiciones, especialmente entre los jóvenes.

En el barrio de Nam Hoa Lu, donde existen 24 monumentos histórico-culturales, seis de ellos de categoría nacional, los jóvenes también han digitalizado lugares destacados como el templo de Thai Vi, la pagoda de Bich Dong, la casa ancestral del clan Dao y el templo de Dong Hoi. Los proyectos integran códigos QR, contenidos bilingües en vietnamita e inglés, imágenes, vídeos y audioguías automáticas basadas en IA.

La aplicación de la tecnología está creando así nuevos vínculos entre el pasado y el presente. Desde la construcción de bases de datos digitales hasta las visitas interactivas y la participación de los jóvenes en la digitalización de monumentos, estas iniciativas contribuyen a preservar, difundir y convertir el patrimonio cultural en un recurso para el desarrollo sostenible de Vietnam./.