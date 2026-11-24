Ottawa (VNA)- Inspirada en las canciones y melodías que escuchó durante su infancia en Vietnam, la doctora Nguyen Dai Trang presentó su libro “Canciones de cuna vietnamitas” (Vietnamese Lullabies) durante un encuentro celebrado con motivo del Día de la Cultura de Vietnam en Toronto.



A través de relatos compartidos mediante la poesía, la música y conversaciones en torno a la gastronomía vietnamita, los miembros de la comunidad vietnamita tuvieron la oportunidad de dar a conocer la cultura de su país de origen a sus amigos canadienses, al tiempo que ayudaron a las generaciones más jóvenes de origen vietnamita a profundizar en sus raíces.



En el acto, celebrado el 24 de noviembre y organizado por la Sociedad de Amistad Canadá-Vietnam, Philip Fernandez, cofundador de la entidad, destacó la importancia de los encuentros presenciales para promover el entendimiento mutuo y fortalecer la amistad entre ambos pueblos.



Steve Rutchinski, representante de la organización, recordó el significado del 24 de noviembre, fecha vinculada a la primera Conferencia Nacional de Cultura, celebrada en 1946 y presidida por el Presidente Ho Chi Minh. Señaló que la comunidad vietnamita en Canadá mantiene estrechos vínculos con su país natal, al tiempo que contribuye al desarrollo de la sociedad en la que reside.



Durante el encuentro, la presentación de “Canciones de cuna vietnamitas» ofreció a los amigos canadienses una forma tangible de acercarse a Vietnam. Para la doctora Nguyen Dai Trang, las canciones de cuna de su infancia evocan a generaciones que, pese a las dificultades, nunca perdieron la esperanza de vivir en un país en paz.



A partir de sus vivencias personales, la autora seleccionó 25 piezas poéticas y musicales —desde “La historia de Kieu” y “El río Bach Dang” hasta “Unidos en un gran círculo”— para narrar la historia de la construcción y salvaguarda de la nación vietnamita. En la versión digital del libro, los lectores pueden contemplar imágenes de Vietnam y escuchar grabaciones musicales mientras recorren sus páginas.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Canadá, Dai Trang expresó su deseo de que el libro ayude a los amigos internacionales a comprender mejor la historia, la cultura y el pueblo de Vietnam. Asimismo, espera que la poesía y la música despierten empatía y animen a los jóvenes vietnamitas-canadienses a explorar sus propias raíces.



Por su parte, Dam Hoang Tuan, estudiante de Humber Polytechnic, señaló que los jóvenes también pueden contribuir directamente a este objetivo mediante la organización de actividades de intercambio. Indicó que los eventos celebrados durante el Tet (Año Nuevo Lunar) y el Festival del Medio Otoño, así como iniciativas gastronómicas como “Sabores de Vietnam”, ofrecen oportunidades para compartir costumbres e historias personales con los participantes.



Tras las presentaciones, los invitados prolongaron sus conversaciones mientras degustaban platos vietnamitas.



A través de las historias compartidas y escuchadas en encuentros como este, la amistad entre los pueblos de Vietnam y Canadá seguirá fortaleciéndose./.

VNA