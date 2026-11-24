

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, llamó a todo el Partido, el pueblo y el Ejército, así como a los compatriotas dentro y fuera del país, a contribuir conjuntamente al desarrollo cultural con responsabilidad en el trabajo, la bondad en la vida cotidiana y la aspiración de dedicarse al país.



El llamamiento fue formulado esta mañana en Hanoi, durante el acto conmemorativo del 80.º aniversario de la primera Conferencia Nacional de Cultura (24 de noviembre de 1946- 2026), organizado por el Comité Central del PCV, la Asamblea Nacional, el Presidente de la República, el Gobierno y el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam.



En el acto, Trinh Van Quyet, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Propaganda y Educación, pronunció el discurso conmemorativo, en el cual destacó que, hace 80 años, el Presidente Ho Chi Minh sentó las bases de la nueva cultura vietnamita y subrayó su papel en la formación del espíritu, la preservación de la identidad nacional y la orientación del pueblo bajo el principio de que “la cultura debe iluminar el camino del pueblo”.



A lo largo de ocho décadas, la cultura ha acompañado al país en las guerras de resistencia, la defensa de la Patria, el proceso de Renovación (Doi Moi) y la integración internacional, convirtiéndose en una importante fuerza motriz del desarrollo nacional.



Al intervenir en la ceremonia, el secretario general y presidente, To Lam, expresó su profundo respeto y gratitud al Presidente Ho Chi Minh, así como su reconocimiento a las generaciones de dirigentes y a quienes han contribuido y sacrificado sus vidas en el frente cultural. Asimismo, rindió homenaje a las contribuciones de intelectuales, artistas, artesanos, docentes, funcionarios del sector cultural y compatriotas de las distintas etnias del país.



También manifestó también su agradecimiento a quienes, de manera silenciosa, mantienen vivos los oficios tradicionales, transmiten conocimientos, cultivan los valores familiares y preservan el patrimonio cultural nacional para las generaciones venideras.



Señaló que Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo, en la que implementa la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV, con la meta de alcanzar los objetivos de desarrollo para 2030 y la visión hasta 2045. Estas aspiraciones de carácter humanista exigen que los vietnamitas posean cualidades, conocimientos y capacidades creativas acordes con las nuevas exigencias.



Las tecnologías digitales y la inteligencia artificial están transformando las formas de aprender, comunicarse, acceder a la cultura y crear contenidos culturales, señaló, y agregó que cuanto más se amplían los intercambios, más necesario resulta que cada persona comprenda su propia cultura nacional para asimilar selectivamente las nuevas influencias.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, junto a Nguyen Thi Diem, Heroína Madre de Vietnam, en la ceremonia conmemorativa. Foto: Thong Nhat – VNA

Subrayó la necesidad de reconocer con franqueza las limitaciones existentes en el desarrollo cultural. Los comportamientos incívicos y el deterioro moral de una parte de la sociedad siguen siendo motivo de preocupación. Persisten desigualdades entre regiones y grupos de población en cuanto a las condiciones de acceso y disfrute de la cultura. En algunos lugares, la formación de talentos y la protección del patrimonio aún no reciben la atención que merecen.



El rico acervo cultural nacional tampoco se aprovecha suficientemente para crear obras y productos atractivos. Asimismo, en determinados lugares, las inversiones siguen centradas más en las infraestructuras que en las personas y la calidad de las actividades, apuntó.



Cuando la cultura no recibe la debida atención, también se ven limitados los esfuerzos por cuidar a las personas y fortalecer los valores duraderos. La Resolución No. 80 del Buró Político y la Resolución No. 28 de la Asamblea Nacional han establecido las orientaciones, los mecanismos y las políticas para el desarrollo cultural. Todo el sistema político tiene la responsabilidad de llevar a la práctica las decisiones del Partido en materia de cultura, despertar el potencial creativo y mejorar la vida espiritual de la población.



El secretario general del PCV y presidente de Vietnam instó a promover el papel de la cultura en la orientación del desarrollo nacional. En primer lugar, es necesario construir una cultura dentro del Partido y de los organismos estatales. La integridad, la imparcialidad y el espíritu de servicio al pueblo deben reflejarse en el ejercicio del poder, el cumplimiento de los compromisos con la ciudadanía y la dedicación a la resolución de los asuntos públicos.



Cuanto más alto sea el cargo que ocupa un funcionario, mayor debe ser su responsabilidad de dar ejemplo. En el ámbito económico, se debe prestar especial atención a la ética empresarial y fomentar el enriquecimiento legítimo, vinculado a la responsabilidad con los trabajadores, la comunidad y el país.



Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de formar personas vietnamitas con un desarrollo integral y promover el papel protagonista del pueblo. La población es el sujeto que crea, preserva y transmite la cultura, y determina su vitalidad. El desarrollo cultural debe contribuir a que cada persona viva mejor y sea dueña de su propia vida.



Todos deben ser alentados a aprender, cooperar y crear, valorar el trabajo y asumir responsabilidades consigo mismos, sus familias y la sociedad. Los sistemas de valores nacionales, culturales y familiares, así como los estándares de conducta de los vietnamitas, deben plasmarse en la educación y en las prácticas cotidianas, subrayó.



En cuanto a la preservación de la identidad y el enriquecimiento constante de la cultura nacional, cada generación tiene la responsabilidad de conservar los valores heredados y aportar otros nuevos, dijo, y enfatizó la necesidad de valorar la lengua vietnamita y las lenguas, tanto orales como escritas, de las distintas etnias; preservar los valores originales del patrimonio y proteger el entorno de vida y las prácticas culturales de las comunidades.



También se debe confiar en los creadores y reconocer su labor, prestar atención a la formación y capacitación de jóvenes talentos, y garantizar la libertad creativa vinculada a la responsabilidad social y las obligaciones ciudadanas, recomendó.



Resulta importante crear un entorno democrático y abierto que permita a los creadores explorar, intercambiar ideas y debatir cuestiones profesionales con fundamento y respeto mutuo, indicó.



To Lam expresó su deseo de que los intelectuales, artistas y artesanos mantengan estrechos vínculos con el pueblo, luchen contra lo negativo y lo pernicioso, y asimilen la quintaesencia cultural mundial para enriquecer la cultura vietnamita.



También instó a fortalecer la autonomía y la capacidad de difusión de la cultura vietnamita en la era digital y en el contexto de la integración internacional. Para ello, es necesario elevar la capacidad de creación y producción, así como promover los productos culturales vietnamitas entre el público nacional e internacional.



Sugirió estrechar la vinculación entre creadores, centros de formación, empresas y organizaciones culturales para desarrollar industrias culturales con identidad propia, calidad y competitividad.



En el espacio digital, es preciso mejorar la capacidad de creación de contenidos, dominar las tecnologías y ampliar el acceso al público. En la aplicación de las tecnologías, deben protegerse los derechos de autor, los derechos conexos y los intereses legítimos de los creadores, instruyó.



Según el mandatario, junto con la prevención de los actos de tergiversación de la historia y de vulneración de los valores culturales positivos, es necesario producir obras atractivas y ricas en conocimientos que permitan al público, especialmente a los jóvenes, comprender y amar la cultura nacional. También se deben ampliar los intercambios para aprender y contribuir a la vida cultural mundial.

Programa artístico especial con motivo del 80.º aniversario de la primera Conferencia Nacional de Cultura y del Día de la Cultura de Vietnam. Foto: Thong Nhat – VNA

Se debe promover el papel de los vietnamitas residentes en el extranjero como puente, llevando el talento y las obras vietnamitas al público internacional y fomentando el entendimiento, la confianza y la amistad entre los pueblos, dijo.



El máximo dirigente pidió renovar los métodos de liderazgo y gestión, y garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible de la cultura. En este sentido, se debe continuar renovando el liderazgo del Partido en este ámbito. El Estado necesita perfeccionar el marco institucional y las políticas, teniendo en cuenta las particularidades de la cultura y las artes, y resolver oportunamente las dificultades relacionadas con los mecanismos y los métodos de gestión para favorecer el desarrollo de las actividades culturales.



Los comités del Partido de todos los niveles, las organizaciones partidistas y sus máximos responsables deben prestar atención a la formación y el desarrollo de los recursos humanos, garantizar los recursos necesarios y asumir la responsabilidad por los resultados del desarrollo cultural en sus respectivos ámbitos, recalcó.



Con motivo de la elección del 24 de noviembre de cada año como Día de la Cultura de Vietnam, To Lam expresó su deseo de que esta fecha se convierta en una ocasión para que las distintas generaciones se reúnan, conozcan mejor y profundicen su amor por la cultura nacional.



Los valores positivos de la nación deben seguir transmitiéndose en cada persona, cada familia y cada comunidad, y convertirse en una fuerza extraordinaria que impulse a Vietnam hacia un desarrollo próspero, civilizado y feliz, concluyó./.