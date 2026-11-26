Seúl (VNA)- Una delegación del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezada por Nguyen Thanh Nghi, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Políticas y Estrategias, realiza una visita oficial a Corea del Sur del 26 al 28 de noviembre, con el objetivo de impulsar la cooperación partidista y profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



En el marco de la visita, el 26 de noviembre, en Seúl, Nguyen Thanh Nghi mantuvo reuniones de trabajo con Kwon Chil-seung, jefe del Comité de Políticas del gobernante Partido Demócrata de Corea del Sur (DP), y Lim Lee-ja, jefa del Comité de Políticas del principal partido opositor, el Partido del Poder Popular (PPP).



Asimismo, la delegación se reunió con Do Young-ah, vicepresidenta de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur (KOICA), y Pyeon Mu-yeol, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Federación Coreana de Pequeñas y Medianas Empresas (KBIZ).



Durante los encuentros, Nguyen Thanh Nghi felicitó a Corea del Sur por sus logros y presentó la situación de la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV. Reafirmó que Vietnam concede gran importancia a las relaciones de cooperación con Corea del Sur y desea trabajar conjuntamente para profundizar aún más la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Ambas partes valoraron los importantes avances registrados en las relaciones bilaterales, especialmente en los ámbitos de la economía, el comercio, la inversión, la ciencia, la tecnología, así como en la coordinación sobre asuntos regionales e internacionales. Los vínculos entre ambos países también se ven fortalecidos por los estrechos lazos entre sus pueblos, con una comunidad de alrededor de 380.000 vietnamitas residentes en Corea del Sur, más de 250.000 surcoreanos en Vietnam y decenas de miles de familias multiculturales vietnamita-surcoreanas.



Kwon Chil-seung reafirmó su disposición a intensificar los intercambios y compartir experiencias con los órganos del PCV. Por su parte, Lim Lee-ja coincidió en mantener canales regulares de diálogo, fomentar el entendimiento mutuo e intercambiar experiencias en la formulación de políticas, con el fin de impulsar una cooperación bilateral cada vez más profunda.



Representantes en la reunión entre la delegación del PCV y los líderes del PPP (Foto: VNA)



Nguyen Thanh Nghi pidió a los dirigentes de ambos Partidos surcoreanos que apoyen a los organismos competentes y a las comunidades empresariales en la implementación eficaz de los compromisos y acuerdos suscritos, protejan los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos vietnamitas en Corea del Sur, y respalden la candidatura de Vietnam para acoger la XIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Internacional de Partidos Políticos de Asia (ICAPP) en 2028.



Durante la reunión con KOICA, Nguyen Thanh Nghi elogió los proyectos de cooperación para el desarrollo, que en 2026 comprenden 34 iniciativas, con un capital total de ayuda de 55,72 millones de dólares. Por su parte, KOICA informó que Corea del Sur ha concedido a Vietnam 650 millones de dólares en ayuda no reembolsable desde 1991. Ambas partes firmaron el documento de implementación de la segunda fase del Proyecto del Instituto de Ciencia y Tecnología Vietnam-Corea del Sur (VKIST), por un valor de 30 millones de dólares.



En el encuentro con KBIZ, ambas partes acordaron estudiar, desarrollar y replicar modelos modernos de cooperativas en Vietnam, fortalecer las cadenas de valor, conectar mercados, mejorar la capacidad de gestión empresarial e impulsar la transformación digital, además de promover las inversiones de empresas surcoreanas en Vietnam.



Ese mismo día, Nguyen Thanh Nghi y la delegación mantuvieron una reunión de trabajo con los funcionarios y el personal de la Embajada de Vietnam en Corea del Sur./.